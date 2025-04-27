中國進一步優化離境退稅政策擴大入境消費

中評社香港4月27日電／記者27日從商務部獲悉，商務部等6部門近日印發關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知。通知提出，下調離境退稅起退點。境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元人民幣，且符合其他相關規定的，可以申請辦理離境退稅。



新華社報導，通知從推動離境退稅商店增量擴容、豐富離境退稅商品供給、提升離境退稅服務水平三方面提出了8條具體舉措。



其中包括，優化離境退稅商店佈局。鼓勵各地區在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等增設退稅商店，擴大退稅商店覆蓋面。放寬離境退稅商店備案條件。將離境退稅商店備案條件在現行的納稅信用級別A級和B級基礎上增加M級，允許新開商店在符合其他相關規定的前提下成為退稅商店。



通知提出，提升退稅商品供給水平。指導退稅商店根據境外旅客需求，不斷豐富和優化商品供給，增加老字號產品、中國消費名品、智能產品、非遺產品、工藝美術產品、地理標誌產品、文化創意產品、名優特產、體育用品等優質產品供應。開展“購在中國”系列活動，支持各地培育打造“城市禮物”“必購必帶”高品質特色產品，引導其進入退稅商店。



通知明確，優化離境退稅支付服務。將現金退稅限額上調至20000元人民幣。推動退稅代理機構與支付機構、清算機構等加強合作，在風險可控的前提下，通過移動支付、銀行卡、現金等多種方式提供退稅服務，更好滿足境外旅客多樣化支付服務需求。