新研究：土衞六上“河流”遵循與地球相同規律

中評社香港4月27日電／法國巴黎地球物理研究所日前在其官網上宣佈，該機構開展的一項新研究證明，土星最大衞星土衞六上的“河流”遵循與地球河流相同的規律。這說明用於研究地球河流的水力學分析模型可應用於地外天體上的“河流”。



新華社報導，土衞六是太陽系內少數像地球一樣擁有塑造其地貌的活躍河流的天體。但土衞六“河流”中流淌的並非是水，而是液態甲烷。液態甲烷在土衞六上經歷與地球上的水類似的循環過程：蒸發、凝結成雲、降雨。該過程侵蝕出“河穀”，形成綿延數百公里的“河流”網絡，塑造了土衞六地貌。



研究團隊利用“惠更斯”號和“卡西尼”號探測器獲得的數據，分析土衞六赤道附近和南極附近“河流”，並將地球河流常用的水力學分析模型首次引入土衞六環境。結果顯示，土衞六“河流”的寬度、坡度、流速關係遵循著與地球河流相同的規律。此類關係之前從未在地球之外的星球得到驗證。研究還估算了土衞六的液態甲烷降雨速率，有助於更好地理解該星球上的水文循環。



研究證實，即使在引力、地質和大氣條件截然不同的情況下，支配地球上河流流動和侵蝕的規律也能應用於地外環境。這為理解行星及其衞星地貌演變以及地外氣候的運行機制提供了一把新“鑰匙”。



研究成果已於近期發表在美國《地球物理通訊》月刊上。據介紹，美國航天局未來幾年內將發射代號為“蜻蜓”的探測器，進一步研究土衞六“河流”。