溫哥華有汽車撞向參與慶典人群　多人死傷

中評社香港4月27日電／加拿大溫哥華有汽車撞向人群，當地警方表示，有人在事故中死亡，並有多人受傷，司機已經被捕。



香港電台報導，加拿大警方在社交媒體表示，現場是舉行慶典的繁忙街道，有大批人群聚集。



溫哥華巿長沈觀健對事件表示震驚及深切悲痛。