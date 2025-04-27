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溫哥華有汽車撞向參與慶典人群 多人死傷
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2025-04-27 13:37:06
中評社香港4月27日電／加拿大溫哥華有汽車撞向人群，當地警方表示，有人在事故中死亡，並有多人受傷，司機已經被捕。
香港電台報導，加拿大警方在社交媒體表示，現場是舉行慶典的繁忙街道，有大批人群聚集。
溫哥華巿長沈觀健對事件表示震驚及深切悲痛。
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