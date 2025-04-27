境外旅客購物離境退稅管理辦法（試行）修訂

中評社香港4月27日電／記者27日從國家稅務總局瞭解到，國家稅務總局修訂了《境外旅客購物離境退稅管理辦法（試行）》，進一步推出離境退稅便利化措施，包括進一步優化稅收服務、簡化退稅操作等，幫助境外旅客更便捷享受離境退稅政策。



新華社報導，為更好營造境外旅客來華旅遊和消費環境，商務部等6部門印發了關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知。稅務總局據此配套修訂《境外旅客購物離境退稅管理辦法（試行）》。



“同步修改《境外旅客購物離境退稅管理辦法（試行）》，將進一步便利相關政策的操作實施，確保6部門印發的通知第一時間落地見效。”國家稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人表示，此次政策的完善和配套服務舉措的推行，將提高退稅商店備案和辦理退稅的效率，吸引更多商店加入，進一步提升境外旅客退稅體驗，吸引更多境外人員來華，擴大入境消費。



舉例來看，此次修訂的管理辦法優化信息系統，實現全流程電子辦理離境退稅，商店辦理退稅開單時可自動帶入購物發票信息，提高開單和核驗效率，縮短旅客等待時間；放寬入門條件，在納稅信用較好的A級和B級納稅人可申請成為退稅商店的基礎上，將新辦企業即納稅信用為M級的納稅人也納入進來，從而滿足更多境外遊客的退稅需要。同時，加快退稅商店備案辦理流程，符合條件的商店，向主管稅務機關備案並領取退稅商店標識以及安裝離境退稅管理信息系統後，即可成為退稅商店。



“此次政策的實施可進一步凝聚各部門合力，有利於豐富市場供給，充分釋放離境退稅政策效應。”中央財經大學副校長陳斌開認為，“為境外旅客提供多元化的購物選擇和更加優質便捷的退稅服務，有助於激發境外旅客入境消費活力，有效助力高水平對外開放和經濟增長。”



稅務總局貨物和勞務稅司有關負責人還表示，稅務部門將持續加強相關政策宣傳輔導，完善離境退稅商店動態地圖供境外旅客查詢，針對不同國別遊客需求編寫多種語言的離境退稅辦理指南，進一步提高退稅智能化、便捷化水平，更好提升境外旅客消費體驗，更好助力釋放入境旅遊消費潛力。