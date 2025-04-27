江蘇省省長許昆林主持召開台資企業座談會

中評社北京4月27日電／據中國台灣網、江蘇省台辦聯合報導，4月24日，江蘇省省長許昆林在淮安市主持召開台資企業座談會。他強調，要推動各領域交流合作，持續優化營商環境，加力推進政策惠企、服務助企、環境優企，切實增強台資企業的獲得感、幸福感、安全感。



座談會氣氛熱烈，南寶樹脂、展陽商用道具、川奇光電、敏實集團等8家台資企業圍繞提升產品核心競爭力、產業鏈供應鏈穩定、內外貿一體化發展等踴躍發言。許昆林認真聽取與會台商意見建議，並與相關部門一道現場回應了關切訴求。許昆林指出，江蘇省是台胞台企投資興業的理想目的地。當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，但我們有足夠的智慧和能力應對並戰勝各種挑戰。江蘇省實體經濟發達、製造業基礎雄厚、科教人才資源豐富、營商環境優良、市場規模巨大，正在聚力推進“一中心、一基地、一樞紐”建設，以高水平開放引領高質量發展，這為台資企業積極應對挑戰、實現更好發展提供了新機遇、新動能。我們將始終秉持“台商就是蘇商、台企就是蘇企”理念，切實在助企紓困解難上下更大功夫，持續開展服務台資企業行動，實打實地幫助企業穩訂單拓市場。加快推動高水平制度型開放，進一步完善產權保護、市場准入、公平競爭等制度，支持台資企業更好參與大規模設備更新、消費品以舊換新、政府採購、招投標等活動。持續推進政策、市場、政務、法治、人文“五個環境建設”，強化對企業全周期、全鏈條、全過程服務，解決好台胞台商在蘇投資和生活的後顧之憂。



許昆林強調，廣大台商是蘇台交流合作的參與者、貢獻者、受益者。希望大家堅定信心、著眼長遠，積極融入新發展格局，加大在蘇投資力度，穩定生產經營和就業，在江蘇這片沃土上持續深耕、拓展空間、厚植優勢。進一步加強與江蘇企業、科研院所合作，攜手推動科技創新和產業創新融合，創新貿易渠道方式，大力開拓多元化市場，強化產業鏈供應鏈鏈接，提升產業鏈供應鏈韌性，不斷增強核心競爭力和抗風險能力。發揮聯繫蘇台的橋梁紐帶作用，持續推動蘇台各領域交流合作，共同增進兩地同胞親情福祉，共享中國式現代化發展機遇和成果。