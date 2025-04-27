美國10月起對汽車運輸船收取入港費

中評社香港4月27日電／日經新聞報導，特朗普政府計劃從10月開始對在國外建造的汽車運輸船徵收入港費。這是為了保護本國造船和海運業，理由是“對經濟安全保障來說不可或缺”。實際上是與關稅相同的措施，形成新的貿易壁壘。美國的內向型政策拖累世界經濟的趨勢加速。



入港費的依據是美國《貿易法》301條，該條款規定了對不公平貿易慣例的制裁措施等。美國貿易代表辦公室(USTR)最近公佈了詳細措施。明確表示除了對中國製造的船舶徵收追加費用的此前方案外，還將廣泛向國外的汽車運輸船徵收手續費。



金額通過可以裝載的最大數量乘以150美元來計算。如果是大型船舶，容量通常在6000～7000輛左右。如果是7000輛，收費將超過100萬美元。經過公開徵求意見的程式後，將從10月14日開始徵收。



最終有可能由汽車製造商承擔，實際上將相當於對日本汽車等產品徵收新的關稅。日本海運企業的汽車船約有320艘，最大企業是擁有124艘的日本郵船。日本國土交通省已開始對海運企業進行影響的調查。



日本船主協會會長明珍幸一(川崎汽船會長)在接受日本經濟新聞採訪時評論稱，“對於針對特定貨物的措施感到困惑”。截至2024年3月底運營95艘船舶的商船三井表示，“由於日本海運業界向美國運輸了大量整車，因此對此次入港費徵收的影響感到擔憂”。



如果計劃在美國國內建造與對象船舶同等或以上規模的船舶，入港費最多可免除3年。條件非常嚴格。船體等的鋼材必須全部採用美國產，且從焊接到塗裝都必須在美國國內完成。引擎和螺旋槳等主要零部件也必須全部採用美國產。



不少聲音質疑美國是否具備這樣的製造能力。聯合國貿易和發展會議的數據顯示，在造船方面，美國的份額不到1%。佔世界造船能力一半的中國自不必說，與韓國和日本的差距也很巨大。目前，在全球約850艘汽車運輸船中，有一半左右是在日本建造的。



美國貿易代表辦公室將從3年後開始對液化天然氣(LNG)船舶實施管制。在來自美國的出口中，一定比例僅限於使用在美國建造的美國船籍進行運輸。



美國總統特朗普在3月份的施政方針演講中強調“將重振造船業”。一系列措施是否真的有助於實現這一目標，目前尚不清楚。世界海運理事會表示，“幾乎不會促進美國的海運投資”，相反，表示擔心稱“這將導致美國的經濟增長進一步放緩”。



入港費對企業來說將成為與關稅相同的重擔。如果物流成本增加，將成為貿易的絆腳石，可能會給世界經濟帶來強烈的逆風。