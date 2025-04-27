台北、桃園、台東雲南同鄉開啟尋親之旅

尋親之旅團員在騰沖合影留念。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月27日電／據中國台灣網報導，以“尋親、回鄉之旅”為主題的“台灣地區雲南同鄉會新生代尋親之旅”活動4月26日在騰沖展開。



來自台北、桃園、台東三地在台雲南同鄉會的60餘位雲南籍台胞，圍繞“兩岸一家親”的理念，牢固與家鄉的情感紐帶，深入瞭解雲南悠久歷史、多元文化、包容多彩的人文風情，體驗和感受飛速發展的雲南經濟，增強對中華民族的認同感與歸屬感，回到家鄉雲南參訪。



桃園雲南同鄉會理事長魯漢一表示，這次回到雲南家鄉，主要是瞭解祖輩在滇西抗戰中所做出的貢獻和為中華民族抗擊日本侵略者頑強拼搏的精神勇氣。桃園雲南同鄉會理事楊惠珍表示，大陸的發展進步太快了，城市街道、民眾生活水平提高變化好大，作為台胞，不能因為距離而割斷我們的同胞情感，尋親之旅就是讓我們多瞭解雲南，瞭解家鄉，促進兩岸同胞情誼。



據瞭解，尋親之旅活動在昆明市、保山市、騰沖市、龍陵縣展開，活動將參訪海峽兩岸交流基地龍陵鬆山抗戰遺址、騰沖國殤墓園緬懷先烈；參訪和順古鎮，體驗僑鄉文化和當地風土人情，並與在騰沖的親屬交流座談； 參訪清水鄉司莫拉佤族村，感受邊疆民族大團結大融合的幸福生活等。