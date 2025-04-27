漢台青年東湖高新企業行　共探發展新機遇

“台青說吧”活動現場。 （圖源：中國台灣網） 中評社北京4月27日電／據中國台灣網報導，4月24日，“武漢台青說吧AI科普暨＇相約青春 攜手同行＇第6季——漢台青年東湖高新企業行”活動在武漢成功舉辦，40餘名漢台青年齊聚光穀，通過實地參訪、主題分享與政策解讀，共同探索科技創新前沿與人才發展機遇。



活動中，漢台青年走進湖北電鷹科技有限公司和田長霖中心，沉浸式感受科技創新魅力。在專注無人機研發的湖北電鷹科技，青年們觀摩智能巡檢、應急救援等前沿AI應用；在田長霖中心，透過伯克利校友科技成果展，瞭解武漢在國際科技合作中的橋梁作用，以及田長霖中心“民間外交＋科技孵化”的雙重使命。



“早聽說光穀是科技高地，親眼所見還是震撼！” 中南財經政法大學台灣學生許仲齊首次走進光穀企業參觀無人機應用展示，他感慨，原以為無人機僅用於航拍、配送，親眼見到其在醫療運送、消防救援等領域的實際應用，甚至具備載物載人功能，讓他切實感受到大陸科技發展的強勁動能。



參訪結束後，“台青說吧”在田長霖中心會議室開講。緯創軟件副總經理吳廣榮通過智能客服、金融風控等案例，展示AI驅動數字化轉型成果；數據創新中心項目經理王清平結合醫療、製造場景，解析AI技術落地路徑，以及武漢在AI創業方面的扶持政策； 東湖高新區人才工作局幹部曾黎介紹了高新區產業基礎和發展環境，解讀了台青實習就業、創業孵化、生活保障等方面的人才政策；台生代表林家綺、陳虹秀分享了2024年在漢暑期實習經歷與感悟，引發在場台生的熱烈討論。



武漢大學台灣學生陳楷宏表示，此次企業參訪與知識講座，讓他對AI等前沿技術在多領域的應用有了直觀且深刻的認識。作為測繪專業學子，他將聚焦專業知識與新技術的深度融合，未來在漢探索創新更多應用方向。



華中科技大學台灣學生陳虹秀表示：“大陸在科技創新領域已躋身世界前列，武漢更是一座機遇滿滿、活力四射的城市。這里創新環境優越，發展空間廣闊，一定不會讓大家失望！“他向台灣學弟學妹們發出熱情邀約。