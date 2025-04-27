G20閉幕　日媒：美國讓出自由貿易盟主之位

中評社香港4月27日電／日經新聞報導，在美國首都華盛頓召開的二十國集團（G20）財長和央行行長會議於4月24日在未發佈“主席總結”的情況下閉幕。本應一直高舉自由貿易旗幟的美國揮舞起高關稅大棒，轉變為遭受各國批評的一方。超級大國已經主動讓位國際合作的盟主寶座。全世界正在摸索著尋找新的平衡。



“這對美國國內外的經濟增長都會造成損害”，法國經濟和財政部長勒梅爾指出。



“貿易的不確定性已成為世界經濟的強烈逆風”，加拿大財政部長尚帕涅這樣說。



出席G20財長會議的各國部長們，在相關活動等場合也接二連三的批評了美國的單方面關稅政策。



會議主席國南非的央行行長康亞戈在閉幕後的記者會上稱：“由於報復性關稅大戰，對話可能無法達成一致”，對現狀顯示出憂慮。



在2月于南非開普敦召開的上次會議上，雖然沒有發表聯合聲明，但發佈了主席總結，針對美國關稅稱“重申了抵制保護主義的承諾”。而此次沒有發表這樣的總結。



美國特朗普政府通過全方位對等關稅等手段，將平均關稅提高到了第二次世界大戰前的水準。憑藉佔絕對優勢的購買力，毫不掩飾對不斷累積的貿易逆差的不滿，並高調倡導糾正貿易“不均衡”。在此次G20會議上，美國可能也反覆提出了構建公平貿易體制等主張。



據中國央視報導，中國人民銀行（央行）行長潘功勝在G20會議上強調“貿易戰、關稅戰沒有贏家”、“各方呼籲加強對話和政策協調，完善多邊貿易體系”。美國此前一直批評中國持續做出不公正貿易行為，但此次，可以看出美方的立場似乎與中國發生了逆轉。



中國就美國對等關稅問題向主導自由貿易的世界貿易組織（WTO）提起了訴訟。由於美國一直反對世貿組織上訴機構成員的補充任命，WTO長期陷入了功能失調的狀態。



自2001年中國加入WTO以後，美國的貿易逆差迅速擴大。製造業就業減少了26%。特朗普總統對無法糾正不平衡的多邊框架產生了不信任感。



2017年成立的第一屆特朗普政府還曾經顯示出想要利用多邊框架的姿態。特朗普在2018年布宜諾斯艾利斯舉行的G20峰會上曾呼籲：“推動公平的經濟競爭和基於自由、公正、互惠貿易的世界經濟體系”，並在會上簽署了《美墨加協定》（USMCA）。



該協定雖然範圍有限，但內容是要提高供應鏈的效率。然而 ，第二屆特朗普政府則對原本是盟友的加拿大和墨西哥也徵收高關稅。



G20已經迎來一個重要的節點。發生雷曼危機的2008年以後舉行的輪值峰會中，南非是最後一個未舉行峰會的國家。下次將於11月在約翰尼斯堡舉行的G20峰會上，美國將再次接任主席國。



美國政府尚未完全轉向孤立主義。



美國保守派智庫制定的政策集《2025計劃》建議退出國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行並停止財政支援。但是，美國財政部長貝特森在4月23日的演講中表示：“美國優先並不意味著美國的單邊路線”，而是表明將加強參與。



向美國靠攏的動向也已出現。英國財政大臣蕾切爾·里夫斯在4月23日的活動中表示：“（英國）有削減貿易壁壘的準備”。英方正與美國展開談判，尋求減輕加徵關稅，並提議降低美國產汽車的進口關稅。



里夫斯表示：“理解美國對持續鉅額貿易順差國的擔憂”，並克制了公開批評。



美國智庫大西洋理事會的Hung Tran認為：“在沒有美國的‘G19’中，國際社會維持和重建相互信任存在困難”。他指出：“在戰後世界秩序崩潰的背景下，國際關係的重建面臨著重要的考驗”。



特朗普政府的強硬姿態並不能解決“不平衡”問題。目前真正需要的是重新加強對話方塊架。通過G20這樣的場合進行多邊合作的重要性日益增加。