甬台攝影人共繪鄉村振興新圖景

4月25日，“影繪鄉韵兩岸攝影人助力鄉村振興”活動暨咸祥鎮攝影基地揭牌儀式在寧波市咸祥鎮蘆浦村舉行。（圖源：中國台灣網） 中評社北京4月27日電／據中國台灣網、寧波市台辦聯合報導，4月25日，寧波市鹹祥鎮蘆浦村舉行“影繪鄉韵兩岸攝影人助力鄉村振興”活動暨鹹祥鎮攝影基地揭牌儀式，來自台灣的54位攝影愛好者到場參加。



隨著鹹祥友友大提琴社團帶來的一曲《我和我的祖國》，活動拉開帷幕。寧波市台胞台屬聯誼會、鄞州區攝影家協會與台灣攝影家交流協會等8家單位代表，共同為“鹹祥鎮攝影基地”揭牌，鎏金匾額在晨光中熠熠生輝。鄞州區政協葉天奔副主席的致辭引發了共鳴，期待兩岸攝影人以“耕讀傳家、漁樵互濟”的人文密碼為紐帶，讓每一幅作品都成為喚醒共同記憶的“時光膠囊”，在鄉村振興的時代長卷中，共築連心橋，同圓中國夢。



活動現場，50餘幅台灣攝影作品在“鄰裡集市”環形布展，形成跨越海峽的視覺對話：寶山櫻花公園的爛漫花海與鹹祥漁港的晨曦波光遙相輝映，清境農場的特色民居與蘆浦村的古橋流水互為鏡像。金華市兩岸攝影家工作站站長吳秉益指著新作《蘆浦古村風景》感慨道：“鏡頭捕捉的不僅是山水之美，更是兩岸鄉村在傳承中創新的生命韵律。”



隨著“鏡語兩岸 鄉約未來”活動的正式啟動，兩岸攝影愛好者的鏡頭開始捕捉蘆浦村的多元魅力。在蝦塘采風區，來自台灣高雄的楊勝雄作為鹹祥鎮蘆浦村鄉村運營人，向同行們解讀“曬塘”形成的龜裂地貌如何在陽光下化作天然藝術畫布。台灣攝影師彭雲鋒不顧泥濘，跪地用微距鏡頭捕捉光影的斑駁紋路。在古村步道上，台灣攝影家林庭年支起三腳架，伴隨著快門的按下，用一位村民的身影，定格下傳統文化與現代攝影交融的動人場景。



“此次活動不僅是文化交流的盛會，更是鄉村振興的實踐課堂。”鄞州區農業農村局副局長薛艶介紹，後續將啟動“五朵金花”鄉村運營影像賦能計劃，把鏡頭下的鄉村故事轉化為文旅資源，吸引更多台胞參與民宿開發、藝術鄉建等項目。

