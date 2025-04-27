日媒：“西方”分裂　二戰後秩序崩潰

中評社香港4月27日電／日經新聞駐歐洲編輯委員赤川省吾撰文指出，二戰後80年間，歐洲一直相信與美國共用民主和法治等“西方價值觀”。然而，美國傾向於“通過力量統治”，而非“依法而治” ，美國越過作為同盟國的歐洲，接近假想敵的俄羅斯。由於美國的背叛，二戰後秩序轟然崩塌。文章內容如下：



“不能讓華盛頓和莫斯科決定歐洲的未來”，法國總統馬克宏3月在電視演講中提出，擁核國家法國將代替美國，通過“核保護傘”保護整個歐洲。



這一構想始於俄羅斯開始全面入侵烏克蘭的3年前。其深層想法是，如果創建“擁有核武裝的歐洲軍隊”，就能遏制俄羅斯。隨著對特朗普政府的不信任不斷提高，這一構想也開始在“與美國決裂”這一語境中被提及。



法國擁有外交和軍事大國的強烈自豪感，並且具有與英美等盎格魯-撒克遜國家保持距離的戴高樂主義的遺產。另一方面，如果鄰國德國獨自開發核武器，成本將會增加，被認為將不得不把相當於目前3倍的國內生產總值(GDP)的6%用於國防開支。



核武器由法國負責，德國承擔常規戰鬥力，這樣更有效率。歐盟(EU)將投入鉅額資金尋求“重整軍備”，德國則修改基本法（憲法），增加防衛費用。



當然，還存在一些問題。精通外交和安全的法國前參議員加特倫（音譯）承認，歐洲軍需產業要從美國的供應鏈中獨立出來，“需要10年時間”。到底有多少人願意服兵役，這一點也存在疑問。



還存在隱藏的不安。例如，如果極右翼政黨掌握了法國總統職位，會發生什麼？東歐的政府高級官員在接受採訪時低聲表示，“核保護傘的承諾可能會動搖”。屬於主要候選人的極右翼領導人勒龐因非法挪用公款而被判有罪，能否參加總統競選顯得微妙，但不安仍很高。



對於歐洲歷史來說，開始討論軍備擴張就可以說是一個轉捩點。此前，一直致力於經濟和貨幣政策的一體化。今後，“防衛共同體”的色彩將更加濃厚。隨著歐洲統合的性質發生改變，歐盟作為對抗美中俄的政治集合體的意識將迅速加強。



這就是脫離美國的“精神獨立”。在近現代史上，歐洲和美國經常被視為一個整體。



這道鴻溝比以往任何時候都要深，已經不再是“西洋=歐美=西方”的局面。正因如此，歐洲正在緊急建立雙重、三重防禦網。



歐洲帶著徒勞的覺悟心理準備說服美國，試圖維護北大西洋公約組織(NATO)的團結。另一方面，歐洲還將通過吸納已脫離歐盟的擁核國家英國，加強與志同道合國家的合作。



由於冷戰結束，民主主義與和平將覆蓋世界這一劇本終將化為幻想，全球化將出現逆流。安全方面靠美國、能源靠俄羅斯、出口靠中國這一處處指望他人的歐洲模式已經破產。那麼，必須果斷推進擺脫美國、與俄羅斯對峙、與中國保持距離的三面作戰。



歐洲正面臨著國家模式轉變的痛苦。日本又該何去何從呢？



輕視同盟國、已成為“力量信奉者”的美國是否有可能越過韓日台灣，與中國大陸和朝鮮進行直接對話，從而決定亞洲秩序？如果無法說服美國，有沒有替代方案？



正是因為這是充滿不確定性的時代，日本與韓國、澳大利亞和歐洲加深合作的多方面框架也將成為一種選擇。現在不應因為特朗普政府的行為而時喜時憂，而是應主動採取行動，建立新的秩序。