中評社北京4月27日電／網評：做好“加”法 與不確定性搶時間



來源：大公報 作者：馬浩亮



4月25日的政治局會議，最突出的熱詞就是“加”字。譬如，“加緊實施更加積極有為的宏觀政策”“加力支持實體經濟”“加快推動內外貿一體化”“加大服務業開放試點政策力度”“加強對企業走出去的服務”“加快解決地方政府拖欠企業賬款問題”“加力實施城市更新行動”“加大高品質住房供給”等。



此次會議處於十分關鍵的時間節點。一季度，中國經濟頂住各種壓力，實現了5.4%的增速，穩中有升，開局良好。進入二季度，美國肆意揮舞關稅大棒，不斷極限施壓，令全球經濟和國際市場急劇惡化，極大增加了經濟發展的不確定性。



非常之時，須行非常之策。面對變局、亂局，中國將“任憑風吹浪打，我自巋然不動”的戰略定力，與超常規逆周期調節的戰術靈活性相結合。20餘處“加快”“加緊”“加大”“加力”的背後，充分體現出超常規逆周期調節的力道十足，傳遞了時不我待、只爭朝夕的緊迫感。



一攬子政策之中，“提高中低收入群體收入”“多措並舉幫扶困難企業”“堅持用深化改革開放的辦法解決發展中的問題”，為穩經濟提供了清晰路線圖和方法論；“設立新型政策性金融工具”“設立服務消費與養老再貸款”“創新推出債券市場的‘科技板’”，豐富了宏調政策工具箱和組合拳。可以說，直擊難點、痛點、重點，兼顧速度、精度、力度。



僅本周以來，《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》《加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案》《市場准入負面清單（2025年版）》密集出台，合力降低准入門檻，拓寬發展賽道，激發企業活力。更重要的，貫穿其中的鮮明改革思維、開放導向，給予市場以清晰穩定預期。



今年兩會政府工作報告強調：“出台實施政策要能早則早、寧早勿晚，與各種不確定性搶時間，看准了就一次性給足。”本次政治局會議重申：“既定政策早出台早見效，根據形勢變化及時推出增量儲備政策”。每一項“加法”，實際上都是在與不確定性搶時間、爭主動。政策早一步，企業、市場、民眾信心就多一分，中國經濟的底氣和韌性更增一檔。