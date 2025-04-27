“新海鳳”在馬來西亞巴生港大顯身手

中評社北京4月27日電／據新華社報導，清晨，馬六甲海峽的第一縷陽光穿過舷窗。中國“新海鳳”輪的駕駛艙內，“80後”船長宋彬聚精會神地盯著前方海面，通過對講機下達一個個指令，指揮船員精準操控這艘艙容量超過1.6萬立方米的大型耙吸挖泥船駛向指定區域，準備開始巴生西港擴建工程新一天的采砂吹填作業。



“現在我們是24小時作業，白天采砂吹填造陸，夜間挖泥疏浚航道，三個班組交替輪換在崗工作。”宋彬一邊介紹，一邊走到駕駛艙另一側的耙吸裝置操作台，與操作員一起仔細查看儀表顯示屏上的各種讀數。



這艘大型耙吸船來自中交上海航道局有限公司，總長超過160米，寬27米，最大載泥量可達2.3萬噸。藍白色船身映襯下，從船體兩側一直延伸到船尾的黑色管道和長滿“利齒”的巨大耙頭格外醒目。遠遠望去，猶如一座移動的海上城堡。



“狀態正常，開始下耙！”隨著一聲令下，巨大轟鳴聲中，船體兩側巨大的黑色管道和耙頭緩緩抬起，隨後探入翻湧著白色浪花的海面之下。不一會，海底砂礫就伴隨著滾滾海水被吸入巨大的艙體當中。



“這個耙吸裝置，每一側的管道都有40多米長，光一個耙頭就有20多噸重，海底取砂作業每分鐘能處理100立方米，兩個小時左右就能裝滿一船。”操作員陳二超自豪地說道。



時至中午，太陽高懸，靠近赤道的熱帶陽光熾熱毒辣。甲板下方的機械設備艙里，悶熱的空間中傳出巨大噪音。來自湖北的船員江正偉到艙內進行每天例行巡檢，記者才跟著走了十多分鐘，衣服就已被汗水濕透。



“我們都管這叫‘艙外日光浴，艙內蒸桑拿’。”施工員林德雙說，在馬六甲海峽這樣的熱帶地區施工作業，很多船員每天工作下來至少要換兩身衣服。