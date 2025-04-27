網信辦發布《中國網絡法治發展報告》

中評社北京4月27日電／據新華社報導，27日，國家互聯網信息辦公室發布《中國網絡法治發展報告（2024年）》。該報告旨在全面展現網絡法治發展成果，深入總結網絡法治工作經驗，更好凝聚網絡法治理念共識，著力為全面展示我國網絡法治建設發展的最新實踐成果打造權威品牌。



在發布會上，中央網信辦副主任、國家網信辦副主任楊建文指出，《中國網絡法治發展報告（2024年）》是首部國家部門層面發布的網絡法治綜合性年度報告，既是《中國網絡法治三十年》報告的續篇，也是中國網絡法治發展年度報告的開篇，對於充分展現網絡法治建設新進展新成效，奮力譜寫網絡法治建設新篇章具有重要意義。新征程上，加強網絡法治建設，要堅守為民初心，凝聚網絡法治思想共識；要把握經驗規律，夯實網絡法治底氣信心；要勇於開拓進取，繪就網絡法治嶄新圖景。



司法部黨組成員、副部長李明征指出，加強網絡法治建設，要突出重點，健全完善網絡法律制度體系，強化重點領域、新興領域法律法規供給；要強化監管，提高網絡執法標準化規範化水平，堅決防止違規異地執法和趨利性執法；要加大力度，推動網絡法治宣傳取得新突破，生動展示新時代全面依法治國實踐成就，助力提升廣大網民法治素養和全社會法治意識。



國家網信辦網絡法治局負責同志介紹了報告編寫情況。最高法、最高檢、工信部、市場監管總局有關部門負責同志，中國社會科學院、西南政法大學有關專家學者，騰訊公司、抖音集團負責人，國家網信辦法律顧問代表結合工作職責，圍繞踐行網絡法治為民使命宗旨分別進行發言交流。