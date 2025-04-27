優化離境退稅促消費　商務部稱相當於額外九折

中評社香港4月27日電／國家商務部等6個部門發出通知，以進一步優化離境退稅政策擴大入境消費，措施包括離境退稅起退點由500元下調至200元人民幣，現金退稅限額由1萬元上調至2萬元，以及擴大退稅商店覆蓋面等。



香港電台報導，在北京，商務部副部長盛秋平在國新辦記者會表示，離境退稅是指境外旅客離境時，對在退稅商店購買的商品，退還增值稅的政策。值此政策全面實施10周年之際，經國務院批准出台有關通知。去年境外旅客入境消費佔GDP比重約0.5%，而世界主要國家入境消費佔GDP比重在1%到3%之間，入境消費增長潛力巨大，“離境退稅”有助降低境外旅客購物成本，是吸引和擴大入境消費的重要切入點，按照內地增值稅水平，一般商品退稅率達到11%，相當於額外“打了九折”。



他表示，推出今次通知主要針對退稅商店偏少，退稅購物選擇不多、“國貨”偏少，退稅便利度有待進一步提升等問題，從推動退稅商店增量擴容、豐富退稅商品供給、提升離境退稅服務水平等三方面，提出8條政策舉措。商務部將積極會同相關部門，加快推進政策的落實落地，指導各地建立健全工作機制，創新工作舉措，不斷提高離境退稅服務品質和水平，讓廣大境外旅客退稅更便利、購物更滿意。