香港特色小“賽”　跨世代棋遇記

中評社北京4月27日電／據大公報報導，周五晚上，這間國貨公司的一隅，架起了數張四方枱，紅黑棋子擺好陣勢，計時器、分牌放一旁，各路棋手手執cue棍（棋杆）“進場”……



60、70年代的香港，康樂棋風靡一時，學校、社區中心，甚或街頭巷尾均見其蹤影，是那年頭陪伴孩子成長的“恩物”。時至今日，已長大成人的一眾棋手，重拾cue棍，舉辦康樂棋公開比賽，定規則、定賽制，讓康樂棋從回憶中再次“活”起來。大公生活頻道香港特色小“賽”第二集，小編帶大家參加香港康樂棋聯賽，感受跨世代的棋樂無窮。



規範化 完善賽制傳承下去



“以前喜歡怎樣打便怎樣打……”康樂棋昔日被稱為“平民桌球”，玩法很是隨意，沒有統一的規則。2018年，裕華國貨開始舉行康樂棋比賽“復刻情懷”，全港“棋手”再次集合。昔日的社區童樂，今日仍有捧場客，“當年第一屆報名首日衹有兩、三人，我們以為辦不成了，怎知第二天有二百多人，原來還有很多人想打。”裕華國貨業務部副經理陳錦明（飛哥）細述辦比賽的過程仍然雀躍，“我們每屆賽事都會加入新元素，賽制也不斷完善。來屆希望可以在學校推廣，讓更多年輕人認識。”



賽事委員會總監Johnny讀大學時已有參加校內比賽，“當裕華每年都舉行大賽，是公認較專業的賽事，其他團體辦比賽也參考我們的賽制……我覺得這是一大進步，讓這項運動愈來愈規範化。”



父子檔 棋盤上留下的回憶



與“電子奶嘴”為伴的一代，對康樂棋這種昔日的“潮流玩意”或感陌生，但12歲的Bill站在四方枱前對戰一眾叔叔哥哥，卻一點也不怯場，“我喜歡‘入棋’的聲音。”“POP”一聲，Bill隨即示範了，爸爸JC在旁笑說“就是這一下。”