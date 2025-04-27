港珠澳大橋今年出入境客流破1000萬人次

中評社香港4月27日電／記者從珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站獲悉，截至4月27日，2025年經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客突破1000萬人次，同比增長超過18.9%，刷新口岸自開通以來一年內客流破千萬人次的最快紀錄，比2024年提前25天。



隨著港澳與內地“雙向奔赴”熱潮持續，疊加“港車北上”“澳車北上”等多項通關利好政策影響，今年以來，經港珠澳大橋出入境客流持續快速增長。據港珠澳大橋邊檢站統計，今年以來，該口岸日客流量超10萬人次以上天數達30天，是2024年同期的2倍。其中，2025年2月1日，口岸單日客流量達17萬人次，創下港珠澳大橋開通以來單日最高紀錄。



新華社報導，港珠澳大橋邊檢站提供的數據顯示，“南下”客流成增長“主力軍”。今年以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗內地旅客已超過417.6萬人次，同比增加超過30.3%，其中持港澳旅遊簽注經港珠澳大橋往來的內地旅客已超過192萬人次，同比增長13.7%。



同時，“北上”客流同樣大幅增長。今年以來，經珠海公路口岸出入境港澳單牌車總量已超過118.8萬輛次，同比增加32.4%，日均數量超過1萬輛次，較去年同期增加約2500輛次。在此帶動下，經大橋入出境港澳旅客持續增加，今年以來，經該站查驗港澳旅客已超過578.5萬人次，同比增加14.7%。



此外，外籍旅客增速明顯。港珠澳大橋珠海公路口岸是內地唯一一個與香港國際機場陸路直達的口岸，隨著中國免簽“朋友圈”的不斷擴大以及外籍人員來華便利措施不斷增加，經港珠澳大橋出入境外國旅客數量持續攀升。今年以來，經港珠澳大橋邊檢站查驗的外國旅客數量已超過17.2萬人次，同比增長超過70%。



港珠澳大橋邊檢站相關負責人介紹，為保證出入境人員車輛通關安全順暢，該站通過升級改造“一站式”系統，推進“貨兼客”通道建設，提高通行效率；持續深化珠港澳三地口岸執法聯絡協調機制，實現節假日客流車流提前預警和疏導；針對隨車通關老人、小孩數量增多情況，創新使用移動查驗模式，提升口岸通關體驗。