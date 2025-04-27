國博推出展覽品牌“國家展覽”

中評社北京4月27日電／據人民網報導，記者從中國國家博物館獲悉，國博將於今年推出展示中華文明和世界文明的綜合性展覽品牌“國家展覽”，涉及重大歷史文化、新時代藝術成就、國家科技創新、國際交流與合作等題材。其中，首展“青春之歌——全國大學生創新成果展”將於4月29日開幕，“考古中國重大項目——安徽淮南武王墩大墓展”也將在未來與廣大觀眾見面。



據國博有關負責人介紹，“國家展覽”旨在通過系列化、主題化、國際化的展覽矩陣，推動歷史敘事與現代科技深度融合，構建兼具本土特色與國際視野的展覽展示體系，全面激活國家博物館的文化傳播力，向全球觀眾宣介中國主張、傳播中華文化、展示中國形象，不斷構築中國精神、中國價值、中國力量。



“青春之歌——全國大學生創新成果展”聚焦國家戰略與青年發展，通過“科技新星”“青春奉獻”“家國情懷”三大篇章共118個創新項目，構建起一場跨越學科、融合實踐、傳遞夢想的對話，全面展示出新時代大學生的優秀實踐成果。



2025年“國家展覽”將推出十項展覽，除全國大學生創新成果展、安徽淮南武王墩大墓展以外，還將推出“萬裡同歸——新時代文物追索返還成果展”“國際友人與中國抗戰——紀念中國人民抗日戰爭勝利80周年主題展”“上海合作組織國家博物館文物精品展”“龐貝：永恒的發現”等。