上海合作組織政黨論壇成功舉辦

中評社北京4月27日電／據人民日報報導，由中共中央對外聯絡部和中共新疆維吾爾自治區委員會聯合主辦的上海合作組織政黨論壇近日在烏魯木齊成功舉辦。來自上海合作組織20多個國家60多個政黨和政治組織領導人及部分駐華使節200餘人出席論壇，與會各方圍繞“弘揚‘上海精神’推動上合組織可持續發展：政黨責任與使命”主題積極展開交流對話，共商上海合作組織發展大計。



與會人士認為，論壇為上海合作組織國家交流治國理政經驗提供了重要平台，不僅有助於“上合大家庭”凝聚共識，推動各國攜手同行現代化之路，更為各國政黨與中國共產黨深化交往與合作、建立新型政黨關係提供了寶貴契機，對推動構建更加緊密的上海合作組織命運共同體具有重要意義。



“政黨既是國家發展的核心力量，更是促進人類文明進步的重要推動者。”上海合作組織秘書長葉爾梅克巴耶夫在論壇開幕式上致辭說，“在成員國的支持下，我們見證了中方作為上海合作組織輪值主席國所提倡議的成功落實，這標誌著將於今年舉行的上海合作組織峰會的籌備工作已進入一個重要階段。”



塔吉克斯坦總統拉赫蒙在致論壇的賀信中表示：“各政黨有效協作並聯合發展，對共同探索解決社會緊迫問題、促進各國可持續發展和提高民眾生活水平具有建設性作用。”



俄羅斯統一俄羅斯黨最高委員會常委會書記克拉夫琴科認為，“上海合作組織＋”框架內的政黨和議會間合作蓬勃發展，為鞏固成員國間政治關係與人文交流奠定了堅實基礎。



在烏茲別克斯坦最高會議立法院副議長霍賈耶娃看來，作為多邊黨際對話機制，上海合作組織政黨論壇是“深化並提升‘上合大家庭’合作質量的平台”。



伊朗伊斯蘭聯合黨國際事務副總書記提納德黑蘭尼表示，上海合作組織政黨在將組織相關合作協議轉化為區域共享發展機遇方面發揮著關鍵作用。作為政策制定與輿論引導的重要力量，各國政黨肩負著推動上海合作組織實現共同繁榮的重要責任。