山東港口集團十二次刷新世界紀錄

中評社北京4月27日電／據人民日報報導，每小時60.9個自然箱！在山東港口集團青島港全自動化集裝箱碼頭，橋吊的平均單機作業效率再一次刷新了自動化集裝箱碼頭裝卸效率的世界紀錄。



作為青島港“連鋼創新團隊”帶頭人，張連鋼與團隊第十二次刷新這一世界紀錄。



1983年，從武漢水運工程學院（武漢理工大學前身之一）畢業後，張連鋼來到青島港。在機關工作不到10個月，他便主動請纓參與青島港第一個集裝箱泊位建設。



2013年，世界前十大集裝箱港口中，我國占據7席。但也有短板——沒有一座自動化碼頭。



“要給中國人爭口氣。”青島港決定啟動自動化碼頭建設項目。主持過多項科技攻關項目的張連鋼，扛起了自動化碼頭籌建重任。



“出國學？人家都不讓下車拍照。花錢買？賣家開出天價。”張連鋼下定決心，“核心技術買不來、換不到，唯有自立自強。”



項目啟動時，張連鋼正處於肺癌手術後的康復期。“拼命都不一定能幹好，不拼命肯定幹不好。”張連鋼帶領團隊通宵達旦連軸轉。



面對自動導引車（AGV）控制系統的研發瓶頸，張連鋼吹響了團隊攻堅的衝鋒號。



2017年5月11日，青島港自動化集裝箱碼頭開港運營，一聲令下，數千個集裝箱開始裝卸，大家的心跳也越來越快。



數據跳上屏幕：“橋吊單機效率26.1個自然箱／小時”，創下世界自動化集裝箱碼頭商業運營首船作業最高效率！那一刻，團隊成員淚濕眼眶。