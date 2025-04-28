仇長根論特朗普重返白宮對兩岸關係的影響

仇長根 中評社香港4月28日電（記者 鄭漢龍）日前，華東師大兩岸交流與區域發展研究所所長、上海環太國際戰略研究中心監事會主席仇長根，應邀出席“上海交通大學台灣研究中心、兩岸青年人才服務發展聯盟”承辦的研討會，就《特朗普重返白宮對兩岸關係之影響》發表主旨演講。



仇長根指出，特朗普上台百日，對兩岸有四大動作：



一是，對中國和台灣區加稅。仇長根認為，美國全球加稅，一個不漏，當然主要針對中國。中國反制，奉陪到底；而台灣“跪地接旨”，賴清德說“不反制”，商零關稅；答應增加軍購；主動奉送台積電；組建“投資美國隊”等，島內輿論批賴“軟腳蝦”，要賴“切腹自殺”。打關稅戰沒有贏家，美國會輸更慘。特朗普等中國電話等不到，直冒汗，不得不“急轉灣”，調整對華關稅政策。



二是，逼台灣交出台積電。拜登在位逼台積電投資美國650億美元，特朗普上台追加1000億，甚至開口要再加到2000億，還要求台積電與英特爾合資，而且由美國控股。美國商務部長盧特尼克承認，特朗普要的是台灣“所有”的半導體製造業產業鏈。從地緣政治看，美國要把“台積電”變“美積電”，其陰謀是兩岸如統一，將空殼留中國，故要搶走台積電，免落中國之手。

