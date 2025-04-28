周小柯答中評：兩岸合作最符合同胞利益

周小柯（中評社資料圖） 中評社北京4月28日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副教授周小柯日前接受中評社記者採訪時指出，民進黨當局在如何應對“關稅戰”方面毫無良策，卻別出心裁要求民眾把“吃苦當作吃補”，讓台灣民眾付出巨大代價是確定無疑的，實質就是為一黨一己之私而“賣台”。他認為，兩岸合作應對“關稅戰”是最符合兩岸同胞利益的最優選擇。



連日來，由美國總統特朗普發起的“關稅戰”對全世界經濟造成巨大衝擊，台灣亦被加征32%的關稅。民進黨當局稱不會對美進行關稅報復，要把“吃苦當作吃補”，將從美大規模採購農業、工業、能源產品及武器。



周小柯就此表示，美國特朗普政府面向全球發起的“關稅戰”正嚴重衝擊全球貿易秩序，並將拖累世界經濟陷入深度衰退泥潭。當地時間4月16日，世界貿易組織發布了最新一期的《全球貿易展望和統計》，報告顯示，在截至4月14日美國所推出的貿易政策影響下，2025年世界經濟增速預計下滑至2.2%，較“低關稅”情景下的增速下降0.6個百分點。國際貨幣基金組織4月22日發布的《世界經濟展望》報告，也將對2025年全球經濟增速的預測值從1月份的3.3%下調至2.8%。惠譽評級在4月16日發布的全球經濟展望特別報告中，更是將對2025年全球經濟增速的預測下調至1.9%。



周小柯分析，台灣地區經濟屬於典型的外向型經濟，2024年的外貿依存度高達109.3%，其中出口依存度和進口依存度分別為59.7%和49.6%。特朗普政府發起的“關稅戰”致使全球經濟步入寒冬，將重傷台灣經濟。美國財經媒體彭博社推估，32%“對等關稅”將導致台對美出口減少63%，台灣地區生產總值下滑3.8%。

