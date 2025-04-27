十四屆全國人大常委會第十五次會議在京舉行

中評社北京4月27日電／十四屆全國人大常委會第十五次會議27日上午在北京人民大會堂舉行第一次全體會議。趙樂際委員長主持。



常委會組成人員159人出席會議，出席人數符合法定人數。



新華社消息，會議聽取了全國人大憲法和法律委員會主任委員信春鷹作的關於民營經濟促進法草案審議結果的報告。草案三審稿進一步充實支持民營經濟發展相關舉措，進一步規範執法行為，加強勞動者合法權益保護，優化民營經濟健康發展、高質量發展的法治環境。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員叢斌作的關於傳染病防治法修訂草案審議結果的報告。草案三審稿進一步明確國務院衛生健康主管部門和疾病預防控制部門的職責權限；完善疫情控制相關措施及救濟途徑；增加加強醫療機構疾病預防控制能力建設相關規定等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員駱源作的關於原子能法草案修改情況的匯報。草案二審稿增加規定原子能研究、開發和利用活動應當堅持理性、協調、並進的核安全觀；充實國家支持核技術在工業、農業、生物、醫療、生態環境保護等領域應用的規定等。



會議聽取了憲法和法律委員會副主任委員王洪祥作的關於仲裁法修訂草案修改情況的匯報。草案二審稿增加國家支持仲裁國際交流合作，加強仲裁監督，完善法院支持仲裁的相關制度，積極對接國際通行規則等規定。



編纂生態環境法典是以習近平同志為核心的黨中央作出的重大法治建設部署。生態環境法典的編纂，是通過對現行生態環境法律制度規範進行系統整合、編訂纂修、集成升華，編纂一部以習近平生態文明思想為引領，具有中國特色、體現時代特點、反映人民意願、系統規範協調的生態環境法典，是一項立法系統工程。全國人大常委會委員長會議提出了關於提請審議生態環境法典草案的議案。受委員長會議委托，全國人大常委會法制工作委員會主任沈春耀作了說明。



為規範國家發展規劃的制定和保障國家發展規劃的實施，健全宏觀經濟治理體系，發揮國家發展規劃戰略導向作用，國務院提出了關於提請審議國家發展規劃法草案的議案。受國務院委托，國家發展和改革委員會主任鄭栅潔作了說明。



為守牢監獄安全底線，提高教育改造質量，預防和減少犯罪，為打造高素質監獄人民警察隊伍、推進新時代監獄工作高質量發展提供制度保障，國務院提出了關於提請審議監獄法修訂草案的議案。受國務院委托，司法部部長賀榮作了說明。



受國務院委托，賀榮作了關於授權國務院在中國（新疆）自由貿易試驗區暫時調整適用種子法有關規定的決定草案的說明。



受國務院委托，賀榮作了關於提請審議批准《中華人民共和國和埃塞俄比亞聯邦民主共和國關於移管被判刑人的條約》的議案的說明。



受國務院委托，外交部副部長華春瑩作了關於提請審議批准《中華人民共和國和沙特阿拉伯王國關於民事和商事司法協助與合作的協定》的議案的說明。



受國務院委托，生態環境部部長黃潤秋作了關於2024年度環境狀況和環境保護目標完成情況的報告。報告指出，2024年生態環境質量改善指標均順利完成年度目標，好於“十四五”規劃目標時序進度要求，公眾生態環境滿意度連續四年超過90%。2025年將持續深入推進藍天、碧水、淨土保衛戰，推動生態環境質量穩中向好、持續改善。



受國務院委托，財政部部長藍佛安作了關於2023年度國有資產管理情況報告審議意見的研究處理情況和整改問責情況的報告。報告對照全國人大常委會審議意見、相關監督調研報告建議等，按資產類別分別報告了研究處理意見和整改舉措落實情況，專門報告了配合做好人大監督工作和審計查出問題整改問責情況，並提出了持續整改落實的下一步工作考慮。



會議聽取了全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超作的關於個別代表的代表資格的報告。



會議還審議了有關任免案。



全國人大常委會副委員長李鴻忠、王東明、肖捷、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、何維、武維華、鐵凝、彭清華、張慶偉、洛桑江村、雪克來提·扎克爾，秘書長劉奇出席會議。



國務院副總理何立峰，最高人民法院院長張軍，最高人民檢察院檢察長應勇，國家監察委員會負責同志，全國人大各專門委員會成員，各省區市人大常委會負責同志，部分副省級城市人大常委會主要負責同志，部分全國人大代表，有關部門負責同志等列席會議。