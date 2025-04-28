李建榮：台灣不啻陷入“民主內戰”邊緣

李建榮 中評社台北4月28日電（作者 李建榮）4月26日下午，台灣最主要的在野黨、中國國民黨與台灣民眾黨聯手發起罷免賴清德的大型群眾運動。這個活動可以說是被民進黨側翼發起的大罷免以及檢調大規模連續搜索國民黨地方黨部及扣押若干黨工所激起。台灣內部陷入惡罷的政治內鬥內耗，不啻於已陷入“民主內戰”的邊緣。



當在野黨的“國會”領袖、“立法院長”韓國瑜喊出美國關稅、大陸軍演及大罷免三把刀已經架在台灣人民頭上的形容時，執政的民進黨不思停止政治內耗、團結在野及全民一致對外因應危機，大罷免仍靠黨機器升溫無歇手可能，在野黨也就不無束手就擒的可能，只好升高到罷免賴清德的政治動作來對抗，雖然台灣內部罷免“總統”的提案要高達三分之二“立委”支持才能成案推動，顯然是高難度，但國民黨及民眾黨決定知其不可而為仍要向前推動，無疑是要將賴清德一軍，賴要繼續鬥，台灣將無寧日，執政即將屆滿一年交不出政績，內外交迫，對民進黨往後的選戰衹有百害而無一利。賴的另一條選擇之路，就是接受少數執政窘迫的現實，重新選擇一位可為“國會”多數接受的“行政院長”，總預算與政策才能較為順利推動。除此之外，賴清德幾乎沒有第三條路可走。



台灣不是沒有經歷過少數民意執政的“總統”，公元2000年衹有39%的支持選上“總統”的陳水扁，一上任他選擇提名國民黨籍的前“國防部長”唐飛為首任“行政院長”，顯然是參考李登輝用郝柏村換下李煥的靈感。此一佈局一度被視為識時務的妥協。但因為沒有事先經過政黨協商，不為時任中國國民黨主席連戰所接受，連戰認為這是個別拉伕，很可惜唐飛在很短的時間因為不認同廢核四而去職。但至少少數當選的陳水扁“組閣”有考慮到國民黨員及軍方高級將領兩個層面。

