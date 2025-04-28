﻿美國謀挖公海礦產　全球齊聲譴責

環保人士2023年在美國與墨西哥附近海域舉行抗議活動，反對深海采礦。（圖片來源：大公網） 中評社北京4月28日電／據大公網報導，美國總統特朗普24日簽署旨在加快深海采礦活動的行政令，試圖繞過《聯合國海洋法公約》，單方面向企業發放在國際水域采礦的許可證。此舉招致全球幾乎所有國家的反對。中國外交部發言人郭嘉昆25日指出，特朗普政府的行徑再次暴露出，美方為一己之利無視國際法和國際秩序的單邊主義做法和霸權本質。環保組織和科學家警告說，貿然進行深海采礦恐將破壞海洋生態環境，引發生態災難。



特朗普在行政令中指示美國政府根據1980年《深海海底礦產資源法》，加快向企業發放在美國水域和國際水域采礦的許可證。他聲稱，此舉將“確立美國在國家管轄範圍之內和之外的海底礦產勘探和開發領域的全球領先地位”，並對抗中國在該領域的影響力。美媒指出，特朗普盯上了東太平洋國際水域克拉里昂─克利珀頓區一帶的結核礦，該地區估計藏有210億噸多金屬結核，包括鎳、鈷和錳等關鍵礦產，對可再生能源、鋼鐵和國防生產等領域有重要意義。



特朗普的行政令試圖繞過《聯合國海洋法公約》，招致全球幾乎所有國家的反對。根據該公約，各國對其海岸200海里以內的水域擁有專屬經濟權利，但國際水域受國際海底管理局（ISA）管轄。據《華盛頓郵報》報導，歐盟、中國、俄羅斯等170個締約方正在探討如何監管深海采礦活動，在各方達成共識前ISA不會發放采礦許可證。



中方：違國際法、損國際社會利益



除美國外的所有主要沿海國家均已批准《聯合國海洋法公約》。美國國務院一直派代表出席相關會議，營造出美國有意遵守公約的假象，但美國國會始終未正式批准該公約。ISA秘書長卡瓦略指出，儘管美國未批准該公約，特朗普政府單方面批准在ISA管轄水域進行深海采礦的行為仍是非法的。她補充說，美方此舉將破壞公約保護的多邊主義、透明度和集體利益原則，也將對相關國際談判造成負面影響。



郭嘉昆強調，根據國際法，國際海底區域及其資源屬於人類共同繼承財產，在國際海底區域從事礦產資源的勘探和開發活動，必須根據《聯合國海洋法公約》，在ISA框架內進行。郭嘉昆指出，美方行政令還提到在所謂“外大陸架”開採礦產資源，這同樣是違反國際法、損害國際社會整體利益的行為。200海里以外大陸架定界規則源自《聯合國海洋法公約》，美國在未批准該公約的情況下無權主張外大陸架，卻單方面非法劃定界限，將大面積礦產資源豐富的海床納入其管轄。