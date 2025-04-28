中國機遇處處　外商擴大投資

黑芝麻智能與英特爾成立聯合工作組，共同開發“英特爾&黑芝麻智能艙駕融合平台”。（大公報） 中評社香港4月28日電／美國發動關稅戰，加速世界百年未見大變局，形成“東升西降”趨勢。國際貨幣基金組織（IMF）報告剛剛大幅下調今年全球經濟增長預測0.5個百分點至2.8%，但預期中國繼續是世界經濟增長主引擎，反映全球最大機遇在中國，吸引外商擴大投資。



大公報報導，特朗普政府關稅政策引致供應鏈斷裂，衝擊美國自身經濟、產業發展，更拖累美國股匯債大冧市，隨時影響發債融資，引爆債務危機，似乎美國開始慌了。特朗普突然表示或會大幅下調中國關稅，並且否認計劃辭退美國聯儲局主席鮑威爾，似乎急忙透過出口術的伎倆，以穩定金融市場信心。



不過，華爾街股市短期彈完還會進一步大跌，畢竟解鈴還須系鈴人，美國首要全面撤銷不合理關稅，並在平等、尊重、互惠的基礎上與中國對話。現在美國一方面搞極限施壓，另一方面又要與中國達成協議，這是行不通的，美國須以實際行動，釋出更大貿易談判的誠意。



中國是全球增長主引擎



美國關稅政策損人不利己，貿易戰沒有贏家，美國以至全球經濟都一起受累。IMF因應關稅戰所造成的影響而下調今年全球經濟增長預測，由3.3%向下修訂至2.8%。即使世界經濟增長維持2字的增幅，但如此低速增長，相信有不少脆弱經濟體已陷入收縮狀態。若然美國發動關稅戰持續一段長時間，並且不斷擴大升級，全球陷入衰退風險的可能性存在。



值得留意的是，根據IMF評估，關稅戰、貿易戰沒有贏家，而肆意向全球加征關稅的美國更是成為大輸家，大削今年美國經濟增長預測0.9個百分點至1.8%。換言之，就算美國經濟未見衰退，但增長顯著減速三分之一，經濟已告內傷。雖然IMF亦下調今年中國經濟增長預測0.6個百分點至4%，但下修幅度少於美國，展現經濟強勁韌性，況且中國經濟表現仍然遠勝於全球。IMF以購買力平價作評估，中國未來五年繼續是世界經濟增長最大貢獻者、最大動力來源，占比達23%，高於之前預期的21.7%，而美國對全球經濟增長貢獻由11.6%再降至11.3%。由此反映全球最大經濟發展與投資機遇都在中國，因而持續吸引外商投資。



日資車企加注百億投資



事實上，全球關稅戰陰霾密布，以致全球外國直接投資呈現萎縮狀態，市場尤其關注中美兩大經濟體爆發關稅戰影響。不過，近日出席第21屆上海國際汽車工業展覽會的外商企業，紛紛表態看好中國經濟，計劃擴大對華合作與投資，未受美國關稅政策影響，從中凸顯中國供應鏈產業鏈、超大市場規模優勢。例如日產汽車計劃在2026年底前，在內地再投資百億元人民幣，相當於14億美元，外商以實際行動加大押注，可見市場對中國經濟前景保持堅定信心。



此外，中國產業技術亦是吸引外商投資重要因素，日產汽車將引入DeepSeek的人工智能技術，拓展內地市場，而德國寶馬集團將會把DeepSeek人工智能技術整合到在中國的新車型之中。



產業技術創新吸引外商



同時，美企英特爾與黑芝麻智能亦達成戰略合作，拓展“艙駕融合平台”。上述連串外商投資事例反映全球“東升西降”格局形成，外商紛紛加注中國，分享增長紅利。



中國繼續是全球經濟最大亮點，憑借產業與技術創新，加上超大規模市場，持續成為全球理想的投資興業沃土。