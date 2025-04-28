靜待美聯儲下月議息　油金回軟

中評社香港4月28日電／大公報報導，獨立外匯分析員徐惠芳分析說，密歇根大學4月美國消費者信心指數終值報52.2，預期50.8，這是自1970年代末以來數據系列中的第四低讀數；消費者一年期通脹預期終值為6.5%，5年的通脹預期從4.1%上升至4.4%。



美國聯儲局在5月7日議息會議前處於靜默期；市場關注，美國通脹預期的最終數據。市場認為，美聯儲在即將召開的會議上，維持利率4.25厘至4.5厘不變的機會為92%。美匯指數上周五收市，在99.58水平整固往下，上方阻力100.20、100.80。



黃金價格出現反轉，上周五跌破3300美元大關，因美元保持強勢，而黃金未能利用美國國債收益率的下降。美中貿易戰的緩和導致貴金屬價格下跌，現貨金曾跌2.51%，低見每盎司3265.22美元，收報3319.24美元，回吐0.88%。現貨金價下方支持3180美元、3120美元。



美國與中國之間關稅衝突可能緩和的希望，以及美國對伊朗石油行業和伊朗石油買家的新制裁，最近為市場提供了動力。油組及其盟友在5月的原油供應顯著增加，似乎至少在短期內已被消化。



油組及盟友擬6月增產



消息指出，油組及其盟友正在考慮在6月進一步顯著增加產量，觀望5月5日油組會議結果。上周五紐約期油倒漲23美仙或0.37%，每桶收報63.02美元，上周累計回落2.6%；布蘭特期油轉升32美仙，收報66.87美元，上周累計下滑1.6%。



紐約期油上周五收於每桶63.18美元，趨勢整固，下方支持61.40美元、58.20美元、54.40美元。