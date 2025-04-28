富權：宜將怒火煽更旺，不可沽名學霸王

中評社香港4月28日電／澳門新華澳報28日發表富權文章：宜將怒火煽更旺，不可沽名學霸王。以下為文章內容。



由中國國民黨主導，台灣民眾黨積極呼應，廣大民眾踴躍參與的四二六“反綠共、戰獨裁”集會活動，獲得巨大成功，從空中照片看，圍繞著台北市景福門（東門）的幾條通衢大道擠滿了人，延伸到附近的中正紀念堂廣場去。雖然天氣欠佳，密雨陣陣，但據主辦單位宣稱有二十五萬人參與，讓人回憶起當年“倒扁紅衫軍”的陣勢，真正展現了抱持“下架民進黨”訴求的六成民眾力量。但氣可鼓不可洩，藍白兩黨能否一鼓作氣，充分運用這股憤怒而且磅礴的民氣，反擊民進黨當局的各種打壓行徑，爭奪鬥爭的主動權，依靠廣大的民眾力量，挫敗“大罷免”，還有待觀察。



這場四二六“反綠共、戰獨裁”大型集會活動，是國民黨抗爭路線及方式的轉捩點。國民黨雖然第二次淪為在野黨已經有將近九年，但卻一直仍然當年執政那樣地“溫良恭儉讓”，不知道如何去扮演一個在野黨的角色，因而被從長期在野黨出身的民進黨當局“摁著打”，甚至在今年初柯建銘發起“大罷免”時，還好整以暇，反制軟弱無力。而今次活動則是對國民黨“傳統”的顛覆，反而學到了民進黨當年發動群眾運動的手法，可以說是“脫下皮鞋穿草鞋”的重大轉變。



這場四二六“反綠共、戰獨裁”大型集會活動，是有“下架民進黨”六成民意的具體體現。本來在“二零二四”大選中，廣大民眾不滿民進黨當局的系列倒行逆施，在各種民意調查中都顯示有六成民意懷有“下架民進黨”的意願。但在過程中，先是有郭台銘出來攪局，後是民眾黨內有人阻擾導致“藍白合”破局，而讓賴清德“漁翁得利”，僅以四成得票率的民進黨基本盤僥倖當選。而賴清德在據位後，不顧自己是需要爭取多數支持的“少數總統”，卻以司法手段戧殺代表著六成民意的藍白兩黨，先是扳倒了民眾黨主席柯文哲，後是追殺國民黨的地方黨部主要負責人，矛頭直指國民黨主席朱立倫，誓要“覆滅”這兩個最大的主要在野黨。這讓藍白兩黨都懷有高度的危機感，因而才真正感悟到“藍白合”亦即不能廢棄六成民意的重要性及迫切性。



正因為國民黨主席朱立倫“脫下皮鞋穿草鞋”，才有在發表壓軸演講後，與也同樣受到“內政部長”劉世芳“點名”的謝龍介、楊智伃一道，主動到台北市警察局中正一分局“自首”的神來一筆。曾經被稱為“政治精算師”的朱立倫，這次果然“算”準了，因為朱立倫一在集會現場說要去警局“說明”，就有一大批集會民眾緊緊跟隨前往警局，以至形成數千人“包圍”警局的場面，相當震撼。這是過去民進黨的“獨家專利”，現在“風水輪流轉”，輪到國民黨使用這個“武器”了。



朱立倫的“脫胎換骨”，是一為“神功”——反制賴清德對國民黨的“滅黨”圖謀，二為“自己”，在將於今年十月間進行的國民黨主席選舉前爭取主動，避免其他有意爭取者批評其被動軟弱。不管怎樣，這場大型集會活動成功地再次挑動並串連起在野選民“討厭民進黨”的敏感神經，並點燃起所有厭綠群眾的怒火。

