五一假期全國口岸日均出入境將達215萬人次

中評社香港4月28日電／央視新聞消息，據國家移民管理局預測，今年“五一”假期全國口岸日均出入境人員將達215萬人次，較去年同期增長27%。預計出入境客流高峰將主要集中在5月1日和5月5日。

大型國際空港口岸出入境客流穩步增加，上海浦東、廣州白雲、北京首都、杭州蕭山、成都天府等大型國際機場口岸出入境客流穩步增長，預計日均出入境人員分別為10.1萬、5萬、4.5萬、1.9萬、1.8萬人次。



隨著港澳與內地“雙向奔赴”的假日流動成為常態，加之“五一”期間粵港澳三地將舉辦多場大型活動，毗鄰港澳陸路口岸通關流量將明顯增多。其中，深圳羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸日均出入境人員預計將分別達到25萬、22萬、15萬、10萬、10萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、青茂、橫琴口岸日均出入境人員預計將分別達到37萬、12.7萬、10.7萬、10萬人次。



日前，國家移民管理局就做好“五一”假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測、及時發布本口岸出入境客流情況，為廣大群眾出行提供參考；加強勤務組織，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和相關部門協同聯動，對通關高峰期客流疏導和交通配套綜合保障等作出穩妥安排，防範可能出現的極端天氣等不利影響，共同確保口岸通關安全高效順暢。



國家移民管理局提示廣大中外出入境旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件和簽證簽注是否有效。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理機構12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。