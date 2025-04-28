商務部：擴大入境消費　退稅率高達11%　

上圖：隨著赴華免簽國家持續擴容，支付、語言、出行等環境不斷優化，“中國游”越來越便捷，國際遊客紛至沓來，入境消費動力澎湃。圖為外國遊客在北京天壇公園合影留念。下圖：中國優化離境退稅政策，入境消費可望更上一層樓。圖為消費者在海口國際免稅城選購化妝品。\新華社 中評社香港4月28日電／大公報報導，“我國對於絕大部分商品按照含稅價的11%退稅，相當於將增值稅全部予以退還。”商務部等6部門近日印發《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》（下稱《通知》），提出8條政策舉措，包括將現金退稅限額由1萬元上調到2萬元，並鼓勵設立“即買即退”集中退付點。國新辦昨日舉行發布會，商務部副部長盛秋平介紹，離境退稅給境外旅客帶來實惠，按我國增值稅水平，相當於額外打了九折。



美國濫施關稅，導致部分貿易夥伴封閉隔絕，全球出現接近3萬億美元需求缺口。專家展望，中國持續優化離境退稅政策，打造入境消費新增長極，將填補全球需求空白，帶來萬億級商機。



美築稅墻自困 衍生世界萬億商機



近年來，中國有序擴大自主開放和單邊開放，對38個國家實行單方面免簽政策，對54個國家實行過境免簽並將停留時間延長至240小時。去年接待外國遊客2694萬人次，增長96%。今年一季度入境外國遊客921.5萬人次，同比增長40.2%。



《通知》從推動退稅商店增量擴容、豐富退稅商品供給、提升離境退稅服務水平等三方面，提出8條政策舉措。在優化退稅商店布局方面，鼓勵各地在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等境外旅客聚集地增設退稅商店，支持具備條件的地區打造一批離境退稅特色街區。放寬退稅商店備案條件，允許設立不到1年的新開商店等申請成為退稅商店，備案時間縮短至5個工作日以內。



“即買即退”服務 推廣至全國



國新辦發布會上，商務部副部長盛秋平表示，目前，境外旅客退稅購物以國際品牌為主，國貨品牌較少，選擇不夠豐富。《通知》提出，將離境退稅起退點從500元下調至200元，讓更多客單價較低的特產店、紀念品店、禮品店等加入退稅商店，促銷國貨。



盛秋平表示，去年境外旅客入境消費占我國GDP的比重約0.5%，世界主要國家入境消費占GDP比重在1%到3%之間，入境消費增長潛力巨大。優化離境退稅，是吸引和擴大入境消費的重要切入點，也是推進高水平對外開放、暢通國內國際雙循環重要途徑，有利吸引更多外國人來華購物、旅遊，促進中外經貿人文交流，推動更多承載中華優秀傳統文化、現代化建設成果的“老字號 新國潮”走向世界。

