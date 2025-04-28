內地優化離境退稅　限額上調至二萬元

4月12日，外國遊客在貴州省黔東南苗族侗族自治州台江縣的“苗族姊妹節”慶祝活動上體驗中國民族風俗。 新華社 中評社香港4月28日電／中國商務部等六部門近日印發《關於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》（以下簡稱《通知》）。從推動退稅商店增量擴容、豐富退稅商品供給、提升離境退稅服務水平等三方面，提出八條政策舉措。其中提到，境外旅客同日同店購買退稅物品金額達到200元（人民幣，下同），且符合其他相關規定的，可以申請辦理離境退稅。此外，將現金退稅限額上調至二萬元，增加老字號產品、非遺產品等國貨潮品，並鼓勵有條件的地區在大型商圈、街區、景區等境外旅客較集中的區域，設立“即買即退”集中退付點。



香港文匯報報導，近年來，中國有序擴大自主開放和單邊開放，對38個國家實行了單方面免簽政策，對54個國家實行過境免簽並將停留時間延長至240小時，推出一系列入境便利化政策。去年接待外國遊客2，694萬人次，同比增長96%。今年一季度入境外國遊客921.5萬人次，同比增長40.2%。



放寬退稅店備案條件



在27日的國新辦發布會上，商務部副部長盛秋平表示，離境退稅不僅給境外旅客帶來實惠，也是本國商品、本國文化走出國門的重要渠道，具有一舉多得的政策效果。他介紹，新推出的優化離境退稅政策主要有三大亮點：擴商店、增商品、優服務。



《通知》提出，優化退稅商店布局，鼓勵各地在大型商圈、步行街、旅遊景區、度假區、文博場所、機場、客運港口、酒店等境外旅客聚集地增設退稅商店，支持具備條件的地區打造一批離境退稅特色街區，提升退稅商店可及性。放寬退稅商店備案條件，允許納稅信用級別為M級以上的企業、設立不到一年的新開商店等申請成為退稅商店；退稅商店備案部門由省級稅務部門改為主管稅務機關，備案時間縮短至五個工作日以內。

