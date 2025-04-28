特朗普政治施壓加劇　哈佛等面臨財務困境

中評社香港4月28日電／隨著美國總統特朗普對哈佛大學及其他頂尖學府的政治施壓日益加劇，這些大學的財務狀況正面臨前所未有的困境。專家指出，如果特朗普的施壓政策持續下去，可能引發新一輪的金融危機，類似 2008 年次按危機的情況可能重演。



鉅亨網消息，過度依賴私募股權投資的大學，尤其是在市場動蕩和流動性困難的背景下，正面臨資金流動性挑戰。許多大學可能被迫拋售資產，進一步加劇市場的不穩定性。



據財經雜誌報導，特朗普最近再次透過社交平台Truth Social對哈佛大學發表攻擊言論，稱其為“民主的威脅”。這並非特朗普第一次對美國精英大學提出強烈批評。自第二任期以來，他就發誓要“奪回”對高等學府的控制權，並加大政治壓力，威脅削減聯邦資金撥款，甚至撤銷學校的免稅資格。



特朗普簽署的行政命令改革了美國大學的認證體系，改變了聯邦政府對學校資金分配的標準，尤其是在學生貸款和佩爾助學金（Pell Grants）方面。這一改革使得不少大學面臨經營不確定性，並引發對其財政流動性的擔憂。



面對政治和經濟壓力，許多頂尖大學開始積極尋找資金來源。例如，普林斯頓大學就發行了3.2億美元的債券，西北大學籌集了5億美元，哈佛大學則籌集了7.5億美元。這些舉措反映出大學在資金困境中的艱難處境。

