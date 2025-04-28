關稅爭端　美國農產品正在失去中國市場

中評社香港4月28日電／中美關稅爭端爆發讓美國農產業很受傷。在黃豆、乳清等農產品方面，中國一直是美國頭號客戶。2024 年中國進口的黃豆佔美國黃豆出口約 50%，乳清佔出口總量 40%。



钜亨網消息，隨著中美關稅爭端爆發，讓原本價格更有優勢的美國農產品，正在逐步失去中國市場。



“短期內美國乳清已經在漲價，如果長期維持高關稅，可能後續美國乳清生意就沒法做了。”經營乳原料進口貿易的北京潤發商貿銷售人員說。



乳清是脫胎乳經提取酪蛋白以製造乾酪或乾酪素後留下的溶液，一般而言，中低蛋白乳清多用於飼料等領域，高蛋白乳清、脫鹽乳清等多用於營養品和嬰幼兒配方奶粉。



據《第一財經》報導，中國消費者沒有吃奶酪的習慣，因此原製奶酪的生產規模較小，中國國內使用的乳清粉主要依賴進口，美國也是主要來源國之一。



海關數據顯示，2025年1－2月中國共進口乳清類11.7萬噸，年增35.4%；進口額1.3億美元，年增34.5%，其中美國乳清的比率達41.9%。



2024年中國共進口乳清類66.1萬噸，進口額8.1億美元，其中44.7%來自美國，歐盟和白俄羅斯的比率分別為33.9%和8.7%。



中國進口美國乳清主要用於飼料用途，雖然東歐和南美部分國家也有飼料用乳清銷售，而且市場價格也接近美國乳清，但美國乳清成本低，供應穩定，配套服務較好，因此美國乳清在中國的市佔率一直居高不下。



獨立乳業分析師宋亮說，美國作為奶酪生產大國，擁有較為豐富的乳清資源，因此大量用於生產中低端產品出口，歐盟等乳清出口國則多以高端產品為主。

