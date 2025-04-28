美前白宮官員：關稅痛苦效應幾周後顯現

中評社北京4月28日電／據新華社報導，美國前白宮國家經濟委員會主任加裡·科恩27日表示，美國消費者將在幾周後開始感受到關稅政策帶來的痛苦效應，預計小企業和收入水平較低的群體受關稅衝擊尤其嚴重。



科恩現任美國國際商業機器公司（IBM）副董事長。在美國總統特朗普上一任期，科恩2016年12月出任白宮國家經濟委員會主任，後因對政府關稅政策不滿，2018年3月辭職。此前，科恩曾任美國高盛集團總裁兼首席運營官。



科恩當天在美國哥倫比亞廣播公司《面向全國》電視節目中說，進口商品的分銷周期約為8周，這意味著美國政府4月2日宣布的所謂“對等關稅”的實際影響將在5月底開始顯現。他表示，小企業所受衝擊尤其嚴重，以玩具店為例，一些店鋪要麼選擇不訂貨，要麼乾脆關門。



科恩說，美國市場今年年初滿懷興奮與期待，如今則充斥不確定性。消費者信心正在走弱，已開始削減支出，只購買必需品或擔心未來會漲價的汽車、洗衣機、電子產品等商品。



科恩認為，隨著加征關稅導致進口商品價格上漲，收入水平較低的群體將被迫拿出更多收入甚至全部收入來購買商品，而更富有群體則會將更多收入用於儲蓄，這意味著低收入美國人最終將承受關稅不成比例的衝擊。



沃爾瑪等美國大型零售商的高管此前警告，美國消費者不久後將看到一些進口商品價格大幅上漲，貨架越來越空。