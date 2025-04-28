美學者：特朗普破壞規則　將適得其反

中評社北京4月28日電／據大公網報導，綜合《華盛頓郵報》報導：美國總統特朗普以“對抗中國在關鍵礦產領域的影響力”為借口，試圖繞過《聯合國海洋法公約》進行深海采礦，受到廣泛質疑。加州大學聖巴巴拉分校貝尼奧夫海洋科學實驗室主任麥考利指出，特朗普政府此舉將適得其反。



麥考利表示，特朗普政府不遵守既定的全球規則，將在地緣政治和資源控制領域讓美國不進反退。一些分析師亦質疑貿然進行深海采礦的必要性。美媒表示，目前傳統采礦業提供的鎳和鈷已經過剩，且對這些礦產需求最大的電動汽車電池製造商正在轉向依賴其他元素的電池設計。在這種情況下，急於推進高成本的深海采礦項目似乎得不償失。



美媒指出，特朗普政府試圖減輕在稀土等關鍵礦產領域對中國依賴的目標也難以實現。建立新的供應鏈既繁瑣又成本高昂，而且中國在稀土產業規模和供應鏈完整性方面具有無可比擬的優勢，其他國家難以覆製。澳洲礦業項目投資和運營商Cove Capital行政總裁阿爾陶斯表示，想要建立一條不依賴中國的供應鏈，至少需要10至15年時間。伯明翰大學的哈珀博士指出，特朗普希望從烏克蘭、格陵蘭島等地獲得關鍵礦產，但其關稅政策和其他敵對行為惹怒曾經的盟友，“這些國家和地區是否還會把美國視為優先合作的對象，還有待觀察”。