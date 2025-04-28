特朗普再談克里米亞問題　德防長稱美要求過分

中評社北京4月28日電／美國總統特朗普27日再次就克里米亞問題表態，稱烏克蘭總統澤連斯基願放棄克里米亞，作為達成和平協議的一部分。德國國防部長皮斯托里烏斯同一天表示，美國要求烏克蘭向俄羅斯“割讓領土的要求太過分”。



新華社報導，27日被記者問及是否認為澤連斯基準備“放棄”克里米亞時，特朗普說：“我認為是的。”他還喊話俄羅斯總統普京，希望俄方“停止開火”並簽署俄烏和平協議。“我們已經有了協議框架，我相信並且希望他能簽署。”



皮斯托里烏斯27日接受德國公共廣播聯盟採訪時表示，烏克蘭不應同意特朗普的最新提議。他說，要求烏克蘭向俄羅斯“割讓領土的要求太過分”，這將等同於“投降”。



特朗普與澤連斯基26日在梵蒂岡城簡短會晤，討論了俄烏衝突無條件停火事宜。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫同日表示，普京25日確認，俄方準備在沒有任何先決條件的情況下與烏克蘭進行談判。



特朗普25日稱，俄烏已經“非常接近”達成協議。在美國媒體刊登的一篇專訪中，特朗普稱克里米亞“屬於”並“將留在俄羅斯”。澤連斯基就此回應說，“不會在法律上承認任何暫時被佔領土”屬於俄羅斯。



此前有報導說，美方提議從法律上承認俄羅斯對克里米亞的控制權，而烏克蘭及其歐洲盟友表示，這是一條不可跨越的紅線。