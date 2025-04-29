衛健委答中評：中國法定職業病增加

國家衛生健康委職業健康司副司長李軍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）國家衛健委28日下午舉行新聞發布會，介紹關愛勞動者職業健康有關情況。國家衛生健康委職業健康司副司長李軍在回答中評社記者提問時表示，新版《職業病分類和目錄》將於8月1日施行，法定職業病總數增至12類135種。



中評社記者提問說，去年年底國家對職業病目錄做了調整，請問主要考慮是什麼，目前我國職業病分類目錄是什麼樣的情況？此外，我們還注意到塵肺病仍然是我國主要的職業病種，國家在塵肺病康復方面有哪些措施？



李軍表示，《職業病分類和目錄》是指導我們做好職業病預防和控制工作、保護勞動者職業健康權益的一個重要依據。這幾年，隨著經濟社會的快速發展和生產生活方式的不斷變化，一些不良作業方式和工作壓力所導致的勞動者的生理、心理健康問題也日益突出。廣大勞動者對擴大職業健康保護範圍也提出了新的需求。監測數據顯示，工作相關的肌肉骨骼疾病、精神和行為障礙等職業健康問題已成為當前我們亟需應對的新挑戰。



李軍介紹，在廣泛調研的基礎上，國家衛生健康委基於突出重點病種、與我國現階段經濟社會發展水平相適應、保持目錄的連續性和可操作性等方面的考慮，按照循序漸進、穩步推進的原則，於去年12月會同有關部門對職業病目錄進行了調整。在這次調整中，我們新增了職業性肌肉骨骼疾病和職業性精神和行為障礙兩個職業病類別。這次調整後的目錄與國際勞工組織和世界上多數國家保持了基本一致。調整後，我國現行的法定職業病總數為12類135種，新版《職業病分類和目錄》也將於今年8月1日起正式施行。



關於塵肺病治療康復，李軍表示，目前塵肺病是無法治愈的，但是我們可以通過規範的治療康復來延緩病程，改善生活質量。這幾年在中央財政的支持下，國家衛生健康委積極引導康復資源下沉，我們依托現有的鄉鎮衛生院、社區衛生服務中心，建設了一批塵肺病康復站。目前，塵肺病康復站的總數已經達到了900家，應該說實現了塵肺病患者集中的鄉鎮（社區）全覆蓋，在這個過程中，我們也綜合採用了中醫藥、運動、心理、營養等手段，來為上百萬次的塵肺病患者提供了就近、免費的康復服務。

