全國總工會：全國已建工會驛站18.61萬

全國總工會勞動和經濟工作部二級巡視員杜文甫（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）全國總工會勞動和經濟工作部二級巡視員杜文甫28日下午在國家衛健委舉行的新聞發布會上表示，目前全國已建成工會驛站18.61萬個，2024年服務近8億人次。



有記者提問說，工會作為維護勞動者合法權益的組織，在參與職業病防治、維護職工健康權益方面發揮了重要作用。請問全國總工會在這方面有哪些工作和舉措嗎？



杜文甫表示，全國總工會近年來開展了以下工作：一是持續推進勞動安全衛生專項集體合同的簽訂工作。勞動安全衛生專項集體合同是用人單位與本單位勞動者經集體協商簽訂的書面協議，將法律法規中有關職工安全健康權益的原則性規定細化為具體合同條款，以集體合同的方式予以確認並確保其實現，是工會維護職工安全健康權益的重要手段。近年來，全總指導各地持續推進勞動安全衛生專項集體合同的簽訂工作，截至2024年，全國高危行業企業共簽訂勞動衛生專項集體合同50.5萬份，覆蓋職工6448.18萬人。



二是指導做好高溫天氣下勞動保護工作。全總連續多年印發做好職工防暑降溫工作的通知，指導各級工會加強夏季高溫天氣勞動保護監督檢查、開展“工會送清涼、防暑保安康”活動等。2021至2024年，全國各級工會累計投入“送清涼”專項資金近60億元，慰問職工近9000萬人。



三是大力推動工會驛站建設。工會驛站是全國總工會組織建立的為環衛工人、快遞員、外賣配送員、出租車司機、網約車司機、貨車司機、交通警察等戶外勞動者提供飲水納涼、餐食加熱、驅寒避雨、手機充電、休息如廁等一站式服務站點，目前全國已建成工會驛站18.61萬個，2024年服務近8億人次。

