新就業形態勞動者怎預防職業病？中疾控解答

中國疾控中心職業衛生所所長孫新（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）國家衛健委28日下午舉行新聞發布會，介紹關愛勞動者職業健康有關情況。中國疾控中心職業衛生所所長孫新在會上就新就業形態勞動者如何有效預防職業病以及工作相關疾病予以解答。



有記者提問說，隨著經濟的快速發展，新材料新技術新工藝廣泛使用，新的就業形態也在形成，勞動者所處的工作環境和所面臨的健康問題更加複雜。勞動者應該如何有效預防職業病以及工作相關的疾病？



孫新表示，當前勞動力既面臨接觸粉塵化學毒物、噪聲等傳統職業病危害引起的職業病，也面臨一些新業態、新就業模式可能導致的工作相關疾病。一方面，對接觸粉塵、化學毒物、噪聲等傳統職業病危害的勞動者，一是要主動瞭解所在崗位存在哪些職業病危害、可能的危害後果和應採取的防護措施，做好個人防護。例如存在粉塵危害工作崗位，要正確佩戴防塵口罩；存在化學毒物危害的崗位要正確穿戴防毒口罩、防護服、防護手套，做好呼吸防護；存在噪聲的工廠要正確使用耳塞、護聽器，做好聽力保護。二是要主動踐行健康工作方式，工間休息時，有條件的做點簡單的伸展運動，緩解肌肉疲勞，預防骨骼肌肉損傷。



另一方面，隨著平台經濟快速發展，現在郵政快遞業（快遞、外賣）、網約車、網絡直播等新業態發展非常迅速，從業人員長期處於長時間、高強度工作狀態和久坐的不良姿勢，容易導致罹患心血管疾病、心理疾病、骨骼肌肉損傷等健康問題。“這裡我也想提醒外賣員、快遞小哥、網約車司機、網絡直播等從業人員，要重視自己的健康問題。一是要避免長時間工作或熬夜，工作一段時間要適當活動一下。例如外賣小哥、快遞小哥和網約車司機把車停下來，簡單做一點拉伸運動，勞逸結合；二是要避免久坐，例如網絡直播從業人員，可以交替採取站姿和坐姿，來緩解肌肉疲勞。”

