王剛：衛健委將開通全國統一心理援助熱線

首都醫科大學附屬北京安定醫院院長王剛（中評社 海涵攝） 中評社北京4月29日電（記者 海涵）國家衛健委28日下午舉行新聞發布會，介紹關愛勞動者職業健康有關情況。首都醫科大學附屬北京安定醫院院長王剛表示，在即將到來的5月1日，國家衛健委即將開通全國統一的心理援助熱線，號碼“12356”，勞動者如果遇到心理相關的問題，也可以打熱線咨詢。



有記者提問說，國家衛生健康委把2025年到2027年定為精神衛生服務年。請問，職業人群有哪些高發的心理健康問題，怎樣有效緩解緊張情緒？



王剛說，在一般人群中，焦慮和抑鬱這些情緒是非常常見的，在職業人群中，焦慮、抑鬱也是比較常見的問題。焦慮、抑鬱情緒的形成跟壓力有一定的關係。適當的、一些壓力緩解的方式是有利於進行情緒管理的。在壓力管理中，跟親朋好友之間的傾訴是一種重要的宣洩方式，有利於緩解壓力、調節情緒。此外，運動也是很重要的方式。



“一些良性的正向的感官刺激對情緒管理也是有用的。”王剛介紹，比如在視覺方面，看看綠色的植物，到大自然去，看著心曠神怡的景色，都有利於我們調節情緒；在聽覺方面，喜歡的音樂、悠揚的音樂，也能讓我們的情緒得以緩解；在嗅覺方面，香薰、精油這些方式也能緩解壓力、調節情緒；在味覺方面，喜歡的、可口的一些美食，也對我們的情緒有幫助；在觸覺方面，現在市面上也有一些捏捏樂、壓力球。所以用感官的正向刺激來調節情緒是一種非常有效的方式。除此之外，國家衛生健康委也印發了職業人群心理健康促進指南，提供了一些預防疾病的知識和方法，勞動者可以借鑒。在即將到來的5月1日，國家衛健委即將開通全國統一的心理援助熱線，號碼“12356”，勞動者如果遇到心理相關的問題，也可以打熱線咨詢。絕大多數的精神心理問題都是可以有效治療的，所以勞動者不要諱疾忌醫，及時尋求精神衛生機構的專業幫助。

