特朗普政府的“百日驚奇”

中評社北京4月28日電／美國總統特朗普就職即將滿百日。美國媒體27日發佈的一項聯合民調結果顯示，僅有39%的受訪者認可特朗普的執政表現，其執政支持率創下過去80年來美國歷任總統同期最低紀錄。



新華社報導，簽署海量的行政令，大規模裁撤聯邦機構和僱員，強力驅逐移民，關稅大棒砸向全世界，繼續“退群”“毀約”，揚言領土擴張……特朗普政府執政一百天，每天都在帶給美國及全世界驚奇與驚嚇。



國內政治對立加劇，社會撕裂加深；國際上引發市場混亂，擾亂全球秩序，國際社會對美國觀感持續惡化……對於美國本屆政府迄今的執政成績單，美國《華盛頓郵報》評論：不論以任何標準看，特朗普政府第一個百日都是“史詩級失敗”。



執政混亂 民眾不滿



（一）



美國哈佛大學起訴、加利福尼亞州起訴、12州聯盟組團起訴、小企業主起訴、聯邦機構被裁官員起訴、移民權利組織起訴、被取消簽證留學生起訴……據美國法律研究機構統計，特朗普政府在美國國內面臨的訴訟已達200餘起。



美國輿論認為，重返白宮以來，特朗普正試圖一一剷除對總統權力的傳統限制，尤其依靠行政權力強推政策，涉及取消“出生公民權”、強行驅逐移民、凍結聯邦支出、削減教育研究經費等等。這個清單逐日擴大，許多做法被質疑超越憲法所允許的行政令職權範圍。美國《紐約時報》統計，圍繞特朗普政府行政令的法律衝突愈演愈烈，已有超過百項司法裁決在阻止相關政府政策推進。



美國媒體和專家直言，特朗普政府的一些行政行為跨過憲法紅線，正在瓦解美國的“立國根基”。“我們現在正處於一場憲法危機之中。”美國加州大學伯克利分校法學院院長歐文·切默林斯基說。



與此同時，特朗普政府的做法並未得到國會有效制約。美國萊斯大學學者道格拉斯·布林克利指出，共和黨佔多數的美國參眾兩院對特朗普政府越權行為選擇了沉默，“這是我們時代缺失的部分”。

