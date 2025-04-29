台青答中評：音樂本沒有隔閡衹有風格的碰撞

楊寓棠在龍騰梵穀品茶（中評社 劉一瑋攝） 中評社北京4月29日電（實習記者 劉一瑋）在成都這座文化底蘊深厚、藝術氛圍濃鬱的城市，台灣青年楊寓棠已經扎根七年。從最初的音樂夢想到如今的跨文化藝術交流，他的蓉漂故事不僅僅是個人奮鬥的縮影，也是兩岸文化交流的生動寫照。



“這裡的活力和包容性讓我感到非常親切，尤其是成都的美食文化和對藝術的支持，讓我覺得很有歸屬感。”楊寓棠的成都之行源於一個偶然的機緣。在美國深造期間，他通過一位學長的推薦來到了成都，參加了當地的音樂考試，並成功進入了成都交響樂團。談到初來成都的感受，楊寓棠坦言，雖然這個城市的工作機會吸引了他，但更讓他駐足的，是成都獨特的文化氛圍和年輕的城市氣息。



“成都的文化給了我更多的音樂素材和靈感，這裡的藝術環境讓每一場演出都充滿了新鮮感和可能性。”自從來到成都後，楊寓棠的音樂旅程也逐漸豐富起來。作為一名小號演奏家，他開始接觸更多樣化的音樂形式，其中包括以往很少體驗中國傳統音樂，而這些新鮮的嘗試，也帶給他前所未有的音樂挑戰與創作靈感。



“在社區活動中，我們會演奏一些流行音樂或動漫曲目，這種互動式的演出方式讓我感到非常新穎和有趣。”在成都的這些年，楊寓棠見證了城市的快速發展，尤其是天府新區的崛起，這一切都給了他更多的藝術創作和演出機會。與此同時，成都的年輕觀眾也成了他演奏的源動力之一。他的演出不僅局限於傳統的音樂廳和樂團，很多時候他也會參與到一些社區活動或戶外演出中，向不同群體展示小號的魅力。



“音樂本身就沒有隔閡，頂多是風格上的差異。當不同的風格碰撞時，總會激發出一種特別的感覺。”對於音樂與文化的交流，楊寓棠深信，音樂是一座沒有國界的橋梁。提及一場特別的音樂會《望春風》時，他表示，這場演出不僅讓他回想起兒時聽到台灣民謠、民歌，也讓他感受到兩岸文化在音樂中的深刻聯結。對於兩岸青年而言，楊寓棠認為，音樂、藝術、舞蹈等領域為彼此提供了大量交流的空間和可能性。無論是在學校還是社區，兩岸青年都有機會通過藝術進行更加深入的對話和理解。楊寓棠特別提到，他非常喜歡將台灣的旋律帶上舞台，深切地感受到了一種特別的情感共鳴。將這些熟悉的旋律帶回舞台不僅僅是在演奏一首曲子，而是在傳遞一種情感，一種文化的記憶。音樂作為兩岸交流的重要載體，不僅能夠消除誤解，也能拉近彼此的距離。

