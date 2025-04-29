快評：國民黨續遭追殺　426嚇不到賴？

中評社快評／台灣檢調單位持續偵辦罷免民進黨籍“立委”死亡連署案，昨天清晨前往中國國民黨新北市黨部搜索，帶走黨部書記長及市黨部辦公室同仁，四樓市黨部辦公室也遭“調查局”人員搜索。另外國民黨基隆黨部也被搜。



民進黨當局對國民黨的追殺仍在繼續，除了繼續大肆搜查、搜捕國民黨地方黨部及黨部人員，賴清德已在民進黨某次中常會下令，罷免藍委的35個連署全部都要過。



台灣兩大在野黨上星期六（4月26日）號召群眾站上台北凱達格蘭大道，對賴清德及綠色執政發出怒吼，出席支持者達25萬之眾，但顯然未嚇到賴清德、未嚇到民進黨。



國民黨主席朱立倫昨天指出，東廠正在不顧一切往前衝，完全無視比例原則與司法正義，最後民眾反撲的力量，必定會集中到賴清德身上。朱立倫說，520當天開始，“立法院”要提出罷免案、彈劾案，接下來台灣各地也要全面發動各種方式的罷免賴清德運動，讓賴知道最偉大的是人民力量。



426嚇不到賴，民調數字卻可以嚇到賴。《美麗島電子報》28日曝光的最新民調，賴清德的執政滿意度首次呈現“死亡交叉”，以47.3%不滿意領先47.1%滿意。前“立委”郭正亮昨天預言，賴清德的民調接下來又會再跌，因為賴不知反省；426遊行之後，賴清德恐“一路走到黑”。



當年紅衫軍運動發生後，陳水扁被嚇到。當在野在未來展現比426更多民意力量的時候，賴清德、民進黨一定也會被嚇到。