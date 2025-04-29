全球看空美債　日資沽得最狠

日圓匯率顯著上升，市場認為是因為日資大舉沽出美債，並把資金調回日本。（大公報） 中評社香港4月29日電／近月美國國債價格大冧之謎揭開，包括日本金融機構、退休基金在本月初拋售逾200億美元外國債券，估計大部分為美國國債，將資金調至日本吸納長期國債，這與日圓兌美元升至7個月高位不謀而合，憂慮日資持續班師回朝，美債最壞情況未到。



大公報報導，特朗普關稅政策拖垮自身產業、經濟之外，更隨時會引爆美元、美債危機，觸發資金大舉從美元資產出逃，加上特朗普一再向聯儲局主席鮑威爾施壓減息，進一步增加美國貨幣政策以及金融市場不確定性，以致美國國債市場持續沽壓重重。值得留意的是，若然特朗普炒掉鮑威爾，推動聯儲局大幅減息，相信屆時美國股市、債市會不升反跌，原因關稅戰之下強行減息，必然造成惡性通脹及嚴重債務問題，美債等資產面臨更慘烈的拋售。



美債高危 50萬億債務將到期



美國關稅政策得不償失，迄今造成股市財富、經濟損失遠遠大於關稅增收，單是美股市值在2月至今已損失約10萬億美元。同時，美國錯誤關稅政策引起全球抵制，3月外國訪美旅客大減12%，其中西歐國家旅客大減17%，估計未來數月到美國旅遊人數跌幅進一步擴大。2024年美國旅遊業收入達1.3萬億美元，創造1500萬個職位，可見旅遊業對美國經濟貢獻不少，而特朗普實施所謂對等關稅，估計每月增加稅收只是數十億美元而已，實在得不償失。



不過，最令人擔憂的是，美國政府在今年6月會有6.5萬億美元債務到期，相當於50萬億港元，需要償還或再融資，即發行新債冚舊債，但美國此時向全球加征關稅，與世界作對，令市場對美國國債需求大減，隨時出現債務融資問題，引發債務危機。事實上，目前全球掀起拋售美元資產浪潮，首當其衝的是已失去避險功能的美國國債，市場尤其關注包括日本、中國等美國大債主持有美元資產組合會否出現變化，令美債陷入長期弱勢。



拋售破紀錄 日增貿易談判籌碼



美國動輒將金融武器化，今次真的自吃苦果。近月美國國債出現不尋常的大型拋售，除了對衝基金乘勢狙擊做空美債之外，面對美國貿易霸凌，全球各國推出反制美國的措施，其中一招是將美債作反制武器，即加快去美元化步伐，減持手上美債，直接打到美國的痛處，一方面可以增加與美國貿易談判的籌碼，另一方面則是對特朗普占人便宜的美國優先政策當頭棒喝。



資金大換馬 美債噩夢未完



值得留意的是，在今年2月，日本及中國不約而同增持美債，但這是滯後數字，並不能反映近月美國國債價格出現數十年來最大冧市的市況，當時長債息一度衝上5厘。然而，根據日本官方公布數據，4月初美國國債大跌的原因已得出端倪，原來日資狠沽美國國債，今年4月首兩周，包括金融機構及退休基金在內的私人機構，出售逾200億美元的外國債券，為2005年有紀錄以來最多，一般相信這些外國債券大都是美國國債。正當在美日貿易談判進行之際，日資機構狂沽美債的舉動，顯然有利日本與美國在貿易關稅談判上討價還價，並料對全球產生示範作用。



其實，日資從美國班師回朝是大勢所趨，在日債收益率上升及美債風險增加之下，日本壽險企業已紛紛大換馬，例如富國生命保險計劃在本財政年度減持外國債券，增持日本超長期債，支持日圓兌美元持續上升，一度升上見140的7個月高位。美元資產價格跌勢未止，全球央行、金融機構及退休基金減持下，美國國債噩夢遠未完結。