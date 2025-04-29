盧煜明：提升中大水平　打造香港留學品牌

盧校長指出，中大是一所國際化的綜合研究型大學，中大有30萬校友，他們在文化藝術、體育、商業、學術等各領域表現非常卓越。 中評社香港4月29日電／在香港中文大學服務27年、被稱為“無創產前檢測之父”的盧煜明教授，今年1月8日成為中文大學第九任校長。他近日接受《大公報》專訪表示，會致力提升中大在國際的水平地位，目標任內第三至五年創辦研究生書院。此舉旨在吸納更多優秀學子、招聘更多頂尖的教研學者，助力香港成為國際人才樞紐和國際教育樞紐，打造香港留學品牌。在科研創新上，對較強和有優勢的項目，包括數學、人工智能、生物科技、機械人工程等，推進拓展創領域跨學科的產學研及落地轉化。



大公報報導，盧煜明表示，中大是一所國際化的綜合研究型大學，目前正在籌備2026年至2030年的五年規劃，“上任的三個多月裡，我同好多學生與校友見面，爭取時間同大家認識，聽取大家對中大的看法和建議。”



新的規劃涵蓋不同範疇，當中教學尤其重要。目前，中大的書院制主要針對本科學生，正考慮創辦新的研究生書院（Graduate College），已安排專責的同事研究相關的工作。“英國的劍橋和牛津大學也有書院制，且有些特別的書院是專門為研究生設立的。”



在資源上，他估計新建一棟能容納約300名學生的書院校舍，要好幾億元，希望有善長在資金上支持學校，目標未來三到五年內，先創建第一間，以後陸續再籌建更多，“以中大的規模，超過一間研究生書院是很正常的”。



盧煜明表示，隨著越來越多非本地生來攻讀研究生課程，對宿舍等資源的需求也會隨之增加。良好的居住、學習和社區環境，有助增強學生們對書院的認同和歸屬感。在選址上學校持開放態度，除了考慮在校內創建，如校外有就近、已建成的合適場所，且租金便宜、交通便利，也會納入校方詳細的考慮範圍。



擴闊生源 建設人才樞紐



盧校長指出，中大是一所國際化的綜合研究型大學，中大有30萬校友，他們在文化藝術、體育、商業、學術等各領域表現非常卓越。如何更好地促進他們參與、建設好中大非常重要。



在建設人才樞紐上，中大不斷擴闊生源，吸納優秀學子，招攬頂尖教研人才。例如，醫學院的“GPS”（環球領袖）課程，招收的學生成績都非常優異。中大不斷開設新的重要課程，數學是科學的靈魂，很多領域都需要數學的運算。近期就與丘成桐教授合作，成立了“致真交叉數學研究院”，廣招優秀及極具天才的數學專業學生，提供特別的訓練，在全世界招聘知名的教授來任教，讓學生可在八年內獲得博士學位。



此外，中大加入了許多的國際大學聯盟，由中大主辦的“國際大學聯盟”年會，下月將在本港舉行，明年則主辦大型的國際教育會議。



產學研的結合和轉化，對香港的經濟轉型至關重要，中大一直努力前行，取得了不少成果。中大的工程實力很強，特別在機器人及先進製造等領域，盧煜明指出自己從事生物科技領域的工作，正思考如何在生物科技與中大優秀的醫學院合作，研製無創的（非侵入性）的儀器，用來感測身體的不同功能。



人工智能是重要的領域。目前中大已有四間與人工智能有關的研究院，人員總數達2百人。已有54間人工智能相關的衍生企業，同時開設了11項相關的課程。今年2月中，中大（深圳）成立了“人工智能學院”，有助該領域在大灣區的領先地位。此外，校方很早就推出在教學中合理運用人工智能的相關指引，明確了在教學和評估方面，哪些情況可使用人工智能，哪些情況不可使用。

