百餘名上合組織外賓訪新疆

中評社北京4月29日電／據新華社報導，“沒想到位於中國邊陲的喀什能有如此現代化的大學”“難以想象阿克蘇偏遠的村莊能變身為熱門旅遊地”“戈壁灘的熱浪竟催生了綠色能源”……



新疆之美在何處？在百餘名來自上海合作組織成員國、觀察員國、對話夥伴國外賓的驚嘆聲中，問題的答案呼之欲出——在於發展。



4月23日至24日，上海合作組織政黨論壇在烏魯木齊舉行。論壇前後，來自上合組織20多個國家60多個政黨和政治組織領導人及部分駐華使節百餘人踏訪新疆多地。從底蘊深厚的民俗村落到現代化工廠，從廣袤壯美的山川地貌到戈壁深處的光伏“藍海”，上合組織外賓全方位領略中國高質量發展實踐與治國理政經驗。



看自然與人文交相輝映



一城一畫卷，一步越千年。



4月的新疆天山天池尚未褪去銀裝，俄羅斯國家杜馬副主席達萬科夫踏著積雪駐足湖畔。仰觀博格達峰直插雲霄，俯瞰冰面倒映天光，即便見慣雪景風光，達萬科夫也不由連聲贊嘆：“太美了，太美了。”



從景區開放區域、到遊客游玩方式、再到天池的漁業捕撈情況，達萬科夫認真詢問天池生態保護細節，並邀記者多捕捉戶外鏡頭，以期“讓更多人領略這片美景”。



當北疆的雪嶺雲杉還在舒展新綠，南疆喀什古城的土陶色牆壁已“刷”滿暖陽。伊朗伊斯蘭聯合黨國際事務副總書記提納德黑蘭尼穿行於喀什古城的巷陌，熟悉的建築令他感到親切。“這里的建築、飲食、語言、舞蹈方式，和我的家鄉有不少相似之處。”



最觸動提納德黑蘭尼的，是喀什市老城區保護綜合治理紀念館里呈現的變遷歷程。當看到政府採用“一戶一設計”的精細化改造方案，讓這座千年古城的居住環境實現了質的飛躍。提納德黑蘭尼由衷感慨：“能將民族建築特色保留得如此原汁原味，背後的智慧功不可沒。既留住千年文脈，又提供了現代生活便利，這種文化保護傳承方式值得借鑒。”