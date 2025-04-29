日中友好議員聯盟代表團訪問中國

中評社北京4月29日電／據新華社報導，4月28日，中國人民對外友好協會會長楊萬明在全國對外友協會見日中友好議員聯盟會長、日本自民黨幹事長森山裕率領的日中友好議員聯盟代表團，就推動中日關係發展、深化民間友好交流等交換意見。



代表團應中國人民對外友好協會邀請，於4月27日至29日訪問北京。