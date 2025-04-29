《住宅項目規範》5月起落地實施

根據最新國家標準，4層及以上住宅應設置電梯。圖為近日，在位於浙江省寧波市鄞州區東吳鎮的寧波宏大電梯有限公司，智能生產車間的機械臂在加工電梯部件。胡學軍攝（圖片來源：人民日報） 中評社北京4月29日電／據人民日報報導，住宅建設的最新國家標準已正式出爐，將於5月1日起實施！



更高、更安靜、更保暖、日照更多、上下更便利——住房城鄉建設部發布的《住宅項目規範》（以下簡稱《規範》），對新建住宅一系列指標明確了底線要求。這意味著，將有更多“好房子”出現在我們身邊。



空間標準變化



■新建住宅建築層高不低於3米



■4層及以上住宅設置電梯



住宅空間有多大，是影響住戶居住體驗的關鍵要素。記者梳理發現，新出台的《規範》提升了住宅空間標準，以提升居住舒適性。



先看住宅“身高”——《規範》對新建住宅的層高規定了新標準：新建住宅層高不低於3米。這較原先標準提升了20厘米，既能改善空間高度，也給室內天然采光和自然通風帶來提升，讓住戶有更好的空間感受。



再看住宅配置——《規範》降低了設置電梯的樓層要求，從此前的“7層及以上需設電梯”調整為“4層及以上住宅設置電梯”。



“降低住宅設置電梯的樓層要求，基於多方面考慮。”中建二局工程研究院副院長李六連介紹，一方面，這適應了老齡化社會的需求，更直接地解決老年人、行動不便者上下樓困難的問題；另一方面，也提升了住宅居住便利性和安全性，“新標準提出，電梯轎廂尺寸滿足擔架進出需求，這能有效增強日常應急能力。有了電梯，住戶在搬運重物、應對突發疾病或緊急情況時，可以顯著提高效率，這是日常生活中的切實需求。”



從國際範圍看，日本和部分歐美國家通常要求4—6層住宅強制設置電梯，新規將設置電梯的樓層降至4層，與國際通行做法趨同，體現了居住標準的進步。