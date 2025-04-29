盧煜明：精英“厭戰”紛棄美　吸人才好時機

今年1月上任的香港中文大學校長盧煜明接受香港文匯報專訪。 中評社香港4月29日電／國際地緣政治愈趨複雜、多變，但香港依然恪守國際化、高包容性及多元化的優勢，並獲國家堅定支持打造成為國際高端人才集聚高地，是全球唯一擁有五所世界百強大學的城市，有利匯聚國際高端人才交流合作。今年1月上任的香港中文大學校長盧煜明接受香港文匯報專訪時，特別提到國際政治角力等因素影響下，或有機會讓更多海外學者及內地生考慮來港發展，會是本港大學招募人才的好時機。該校亦密鑼緊鼓制定2026至2030年的策略計劃，重點之一正是要建設人才樞紐，把最優秀人才匯聚港中大。



香港文匯報報導，國際局勢變化，對學術及科研界也難免帶來衝擊。近月出現在美華人科學家歸國潮，歐洲多地亦正計劃更積極吸納人才。“在招募（教職員）方面，可能會有部分教授選擇考慮來港工作，所以這（大環境）可能是一個機會，讓我們進一步招募更多人才。”身兼香港科學院院長的盧煜明，近日接受訪問時闡述在當前全球變局下香港的人才機遇。



港擁低稅制及灣區市場優勢



他認為，當學者在外碰上動盪時代，或會開始考慮選擇到其他地方工作，“而香港近年正在大力搶人才，同時積極推動創科，加上香港本身有低稅制、大灣區市場等優勢，這對於想發展科技、想落地、想創業的教授而言，就有可能會選擇在這時間加入我們。”



同樣地，內地精英學生亦有更多機會考慮來港升學，“一些內地生本身可能想去美國知名大學進修，但見到有動盪之後，就有可能改為選擇香港。”因此他強調，即使本港大學面對削減撥款，但招聘人才方面“一定要給足夠資源去做！”



主動奔赴各國推介香港教育



盧煜明續指，港中大設有多項招聘計劃，自2023年至今已招募約150名學者，他們來自約20個國家或地區。而非本地生方面，2024／25學年起政府資助大學非本地本科生限額提升至40%，港中大現時最新比例為23.6%，“其實都升得幾快，但同時亦不能升得超快，始終要考慮宿位等配套因素。”

