國家能源局：促進能源領域民營經濟加快發展

中評社北京4月29日電／據人民日報報導，國家能源局日前發布《關於促進能源領域民營經濟發展若干舉措的通知》（以下簡稱《通知》），提出促進能源領域民營經濟加快發展，引導民營經濟在推進能源綠色低碳轉型和建設新型能源體系中做大做優做強。



《通知》明確，支持民營企業提升發展動能。支持投資能源基礎設施，支持民營企業參股核電，投資水電、油氣儲備設施、油氣管網、“沙戈荒”大基地等能源重大項目。支持發展能源新業態新模式，支持民營企業積極投資新型儲能、虛擬電廠、充電基礎設施、智能微電網等創新技術和模式。鼓勵創新發展，支持民營企業深度參與能源領域重大科技創新，加強科研協同攻關、成果共享。支持轉型升級，鼓勵民營企業加快數字化改造和智能化升級，創新“人工智能＋”應用場景，積極培育能源設備循環利用先進技術和商業模式。



推動民營企業公平參與市場。健全市場准入制度，推進油氣管網運銷分離，引導民營企業更便捷進入油氣市場競爭性環節；優化許可條件，支持民營施工企業積極參與電網建設。強化要素保障，將低壓辦電“零投資”服務對象拓展至160千瓦及以下民營用電企業；加大電網、油氣管網能源公共服務企業的信息公開力度，更好支撐投資決策；探索拓寬融資渠道。規範市場秩序，健全能源領域公平競爭審查制度；督促管網設施運營企業公平開放；加強市場監管，為民營企業公平參與能源市場營造良好環境。



提升能源政務服務水平。一方面，優化項目審批。鼓勵一窗受理、在線並聯審批，對“千鄉萬村馭風行動”風電項目結合實際提供“一站式”服務。另一方面，保障合法權益。健全能源領域政企溝通協商制度，完善民營企業權益維護機制；深入落實行政處罰裁量權基準制度，嚴格規範涉企行政檢查，加強能源領域涉企收費監管，保護經營主體合法權益。



國家能源局法制和體制改革司副司長徐欣表示，《通知》出台後，將進一步助力打造能源領域新的投資增長點，推動民營經濟成為能源低碳轉型、能源安全保障、地方經濟增長不可或缺的力量。